Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd kéthetente újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

A nagyecsedi önkéntes tűzoltókra minden helyzetben számíthatnak

Öt településen csaknem 13 ezer ember elsődleges tűzoltási és mentési feladatait végzik el A Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015 júliusában alakult újjá 10 alapító taggal. A szervezet létszáma fél év alatt megtöbbszöröződött, 2015 év végére már 35-re bővült, jelenleg 50 fővel a település egyik legnagyobb létszámú civil szervezete.

Korábban működött Nagyecseden önkéntes tűzoltóság, melyről a 1960-as években épített, és jelenleg is meglévő álló tűzoltószertár tanúskodik. Az egyesület a korábban Nagyecseden működött tűzoltó egyesület hagyományait továbbörökítve, de kibővült működési és tevékenységi területtel, újonnan alakult szervezetként látja el vállalt feladatait.

Az egylet tárgyi és személyi feltételei folyamatosan javultak, a szakmai lépcsőfokokat nagy sebességgel vették. 2015. december 16-án III. kategóriájú együttműködési megállapodást kötöttek a működési terület szerinti, Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal.