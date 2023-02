Egy személygépkocsi motortere égett tegnap reggel a 41-es főút 70-es kilométerszelvényének közelében, Beregsuránynál. A vásárosnaményi önkormányzati és a csarodai önkéntes tűzoltók porral oltó kézi tűzoltó készülékkel és egy vízsugárral szüntették meg az izzást, parázslást. Személyi sérülés nem történt.

Lerakódott korom izzott be egy kisvárdai családi ház kéményében. A helyi hivatásos tűzoltók vonultak a Rétalja utcai esethez. Az egység az izzó, parázsló részeket kéziszerszámok segítségével eltávolította.

Hasonló eset történt egy nyírjákói háznál is. A vegyes tüzelésű kazán kéményében izzott be a lerakódott korom. A Fő utcai ingatlannál a baktalórántházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Személyi sérülés, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség egyik helyszínen sem. A kéményseprőket értesítették az esetekről.

Úttest felé dőlt meg egy nagy méretű fa hétfő délután a nyíregyházi Hunyadi utcában. A sérült fa veszélyeztette a közlekedőket. A helyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolították el a fát, személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -