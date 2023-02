A vármegyei főügyészség vádiratának lényege szerint a szabolcsi településen élő pár két gyermeket nevelt, egy másfél éves és egy 7 hónapos kislányt. A nagyobbik gyermek betegsége miatt az édesanyja kórházban volt vele, így a 7 hónapos kislányra az apuka vigyázott a családi házukban. 2022. szeptember 06-án az apa a szoba szőnyegén elhelyezett hintaszékbe tette a kislányt azért, hogy a gyermek a tévében egy mesét nézzen. Azonban elmulasztotta a hintaszéken lévő biztonsági övet a gyermek testén becsatolni, így amíg ki-be járkált a szoba és a konyha között, a 30 cm magasságú hintaszékből a kislány fejjel a padlóra esett.

Az apa észlelte a balesetet, azonnal ölbe is vette a gyermeket, de mivel sérülést nem látott rajta, ezért visszatette a hintaszékbe, később pedig aludtak is egyet. Este fél hat körül az apa arra ébredt, hogy a gyermek nem lélegzik, azonnal hívta a mentőket, akiknek az utasításai alapján megkezdte az újraélesztést, illetve azt folytatták a mentőhelikopterrel kiérkező szakemberek is. Sajnos nem jártak eredménnyel, a kislány a helyszínen elhalálozott.

A nyomozás során az orvosszakértők megállapították, hogy a koponyáján az eséstől olyan súlyos sérülést szenvedett a kislány, ami légzési és keringési elégtelenséget okozott.

Ha a biztonsági övet az apa bekapcsolja a hintaszéken, illetve nem hagyja a gyermeket magára, a halálos eredmény elkerülhető lett volna.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolja az apát, aki nagyon megbánta tettét. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje a vádlottat.

A mellékelt fotókon a hintaszék látható, illetve az is, hogy a biztonsági övet egy takaróval letakarták.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség -