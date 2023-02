A nyomozás azt állapította meg, hogy a román kamionos 2022. szeptember 15-én délelőtt 10 óra után közlekedett járművével a 4-es számú főúton Demecser irányából Záhony felé. Alkoholt is fogyasztott a kamionos, bár a vérének az alkoholtartalma a bűncselekményi határt nem érte el. Ugyanakkor pisilnie kellett, ezért az országúton, a padkára 60 cm-re lehúzódva megállt a kamionnal úgy, hogy több métert elfoglalt az úttestből is.

Ekkor közlekedett arrafelé személygépkocsijával a gyanúsított, aki az édesanyját szállította a jobb első ülésen. A gyanúsított későn észlelte az úttesten álló kamiont, fékezett ugyan, de nem tudta biztonságosan kikerülni, ezért a személygépkocsijának a jobb első részével nekiütközött a kamion bal hátsó sárvédőjének, majd kb. 100 méterrel később megállt. A gépkocsiban utazó nő 8 napon túl gyógyuló bordatöréseket szenvedett a baleset miatt.

A gyanúsított beismerő vallomást tett, nagyon megbánta tettét, így az ügyészség vele szemben nem emelt vádat, hanem 1 évre felfüggesztette az eljárást. Ha az 1 év eredményesen eltelik, meg fogják szüntetni a gyanúsított elleni eljárást.

A kamiont vezető román férfi az ittassága miatt közigazgatási bírságot kapott, ugyanakkor szabálysértési eljárás is indult ellene, mert a főúton való megállását nem jelezte irányjelzéssel, illetve lakott területen kívül járművével nem az úttesten kívül állt meg, hanem abból jelentős részt elfoglalva. Arra sem volt figyelemmel a kamionos, hogy főúton lakott területen kívül várakozni is tilos. Nem következett volna be a baleset, ha a kamionos a legközelebbi parkolóban vagy benzinkúton végzi el a kisdolgát.

A mellékelt fotókon a sérült személygépkocsi, illetve a kamion látható (fotók: ügyészég):

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség -