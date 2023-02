Mint az elmúlt évet értékelő, és az idei év feladatait megszabó állománygyűlésen elhangzott, a katasztrófavédelem kiválóan teljesítette feladatát.

Az évértékelő és feladat-meghatározó állománygyűlés dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató prezentációjával kezdődött. A főigazgató összefoglalta az elmúlt év legfontosabb eseményeit, legjelentősebb fejlesztéseit és kiugró eredményeit. Mint elmondta, a katasztrófavédelem teljesítette vállalt küldetését, fejlesztette eszközparkját, infrastruktúráját, laktanyák épültek, korszerűsödtek, és a legszélsőségesebb viszonyok között is helytállt az állomány. Megemlítette, hogy ezt a szakmai helytállást szigorú költségvetési év keretezte. A főigazgató kitért arra, hogy 2022-ben az előző évekhez képest megemelkedett a beavatkozások száma, ezzel arányosan az állomány leterheltsége is nőtt. Prezentációjában a tábornok beszélt az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek aktív együttműködéséről, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat folyamatos aktualizálásáról, a hatalmas volumenű hatósági munkáról, a szervezet nemzetközi tevékenységéről, és a már meglévők mellé érkezett új tevékenységi körökről és speciális feladatokról is. A főigazgató megköszönte a társszervek elmúlt évi támogatását, majd a közelmúlt eseményei kapcsán külön köszönetét fejezte ki a HUNOR Mentőszervezet törökországi helytállásért.

Ezek után elismerések átadása következett, amelyeket dr. Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár és Góra Zoltán főigazgató adott át a legkiválóbbaknak.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szakmai feladatok végrehajtásában nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú teljesítménye elismeréseként a 2022-es Év hivatásos tűzoltó-parancsnoksága címet adományozta a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, az elismerést Galiba Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok vette át. Az Év katasztrófavédelmi őrse címet a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrsnek adományozta, a Harsányi Zoltán tűzoltó százados, őrsparancsnok vette át. Az Év önkéntes tűzoltó egyesülete címet a Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület érdemelte ki, a díjat Ifju Péter tűzoltó főtörzsőrmester, az egyesület vezetője vette át a főigazgatótól. Az Év önkéntes mentőszervezete cím a Turul Mentőcsoporthoz került, az elismerést Popovics Milán vette át.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató által adományozott az Év tisztje címet tűzoltósági kategóriában Czakó József tűzoltó százados, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka, polgári védelmi kategóriában Baráthné Imre Katalin tűzoltó főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja, iparbiztonsági kategóriában Vida Sándorné Balog Katalin tűzoltó alezredes, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője, hatósági kategóriában Szabó Bálint László tűzoltó százados, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiemelt főelőadója, ügyeletesi kategóriában dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztály vezetője, funkcionális kategóriában pedig Orgoványi Gábor tűzoltó százados, a BM OKF Biztonsági Főosztály kiemelt főreferense kapta.

Góra Zoltán főigazgató az Év zászlósa, tiszthelyettese címet tűzoltósági kategóriában Gedai Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, polgári védelmi kategóriában Diósi Edit tűzoltó zászlósnak, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság referensének,

ügyeletesi kategóriában Hadházi Tibor tűzoltó zászlósnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító referensének adományozta.

Az Év munkavállalója címet Schermann Tibor József, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gondnoka, az Év rendvédelmi alkalmazottja címet pedig Virág Imre, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakügyintézője érdemelte ki.

Az elismerések átadása után Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár méltatta a katasztrófavédelem elmúlt évben végzett tevékenységét, kitérve a COVID-járványt követő háborús helyzetre és a gazdasági nehézségekre. Az államtitkár ezután arról beszélt, hogy a folyton változó és kiszámíthatatlan körülmények között a rendvédelmi szervek, köztük a katasztrófavédelem pontosan tudta, hogy mi a helyes irány, melyek a legfontosabb és legsürgősebb feladatok, és azokat magas színvonalon teljesítette. Ezután tolmácsolta dr. Pintér Sándor belügyminiszter elismerését, majd kijelentette, hogy az idei évben a törökországi földrengés áldozatainak kimentésével már bizonyított a katasztrófavédelem. A feladatok nem változnak, továbbra is a biztonság megteremtése és fenntartása a legfőbb cél, ezek között a tűzvédelem erősítése, a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek képességeinek magasabb szintre emelése, a gyakorlatok, képzések megtartása, a költségvetési fegyelem betartása, valamint a 2021-27-es uniós ciklus támogatásainak hatékony felhasználása a legfontosabb – fogalmazott az államtitkár.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –