Frissítés: Letartóztatásban a Kisvárdán idős nőt kirabló és megerőszakoló fiú

Rablás minősített esete, szexuális erőszak bűntette és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt vette őrizetbe a rendőrség azt a fiatal férfit, aki szerdán este kisvárdai otthonában kirabolt egy idős nőt, majd erőszakkal közösült vele.

A megalapozott gyanú szerint a 19 éves férfi szerda este megjelent az időskorú, egyedül élő nő családi házánál, úgy, hogy előzőleg magához vett egy fabotot, és a rajta lévő pulóvert felhúzta az orráig, hogy önmagát felismerhetetlenné tegye.

A gyanúsított a családi ház bejárati ajtaján bekopogott, majd amikor az idős nő résnyire kinyitotta az ajtót, a gyanúsított benyomta azt, és bement az előszobába. Ott azonnal pénzt követelt a sértettől és ütésre emelte a botot. A sértett ekkor segítségért kiabált, ezért a fiú fizikai erőfölényét kihasználva a nő száját befogta, és továbbra is pénzt követelt tőle. A sértett fulladozni kezdett, ezért a gyanúsított elengedte a nőt, ezek után a rettegésben lévő asszony átadott 92.000.- forintot.

A pénz átadását követően a gyanúsított egy maszkot kért a sértettől, majd felszólította, hogy őt orálisan elégítse ki, majd erőszakkal közösült is vele.

A gyanúsított ezután magához vette a nő asztalon lévő tabletjét és mobiltelefonját, majd megfenyegette, hogy fel ne merje hívni a rendőrséget, mert megöli őt is és a családját is.

A gyanúsított mikor távozott a sértettre zárta a bejárati ajtót azért, hogy megakadályozza abban, hogy segítséget kérjen és értesítse a rendőrséget.

Az ügyészség indítványával egyezően, a nyomozási bíró mindhárom letartóztatási okot megállapíthatónak találta, ezért elrendelte a gyanúsított letartóztatását 1 hónap időtartamra, mert tartani lehet a gyanúsított szökésétől, a sértett megfélemlítésétől és előélete alapján a bűnismétléstől is.

- Dr. Borsodi-Buss Emese helyettes sajtószóvivő, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG -