A 32 esztendős Szabó Krisztiántól megtudtuk, az eset nagyjából vasárnap hajnali négy és fél öt közt történt.

– Nem tudom miért, de nem tudtam aludni, éppen kint voltam az épület előtt – mondta portálunknak a biztonsági őr, aki éppen 10 éve dolgozik az Ungvár sétány 1. szám alatt található, 189 lakásból álló háztömbben.

– Ekkor hallottam egy hatalmas, tompa puffanást, olyan volt, mintha ledobtak volna valamelyik emeletről egy krumplis zsákot. A puffanást ezután nyöszörgés, illetve nem sokkal később gyereksírás követte, így közelebb mentem. Ekkor láttam, amint egy hasán fekvő női test fölé hajol egy gyerek, aki sír, de közben szólítgatja is az anyját... Akkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a nőnek el van törve az összes végtagja, és az arca is csupa vér volt. A nyolcadik emeleti erkélyen kint állt egy másik gyermek, szerintem az anyja után akart ugrani. Azonnal rákiabáltam, hogy menjen vissza a lakásba, hála istennek be is ment – emlékezett vissza a történtekre Szabó Krisztián, aki ezután hívta a 122-es segélyhívót, majd követte a mentők utasításait, ám a nő nem sokkal a mentők kiérkezése előtt feladta a harcot és meghalt.

– Ezalatt a nő egyik szomszédja lejött a gyerekért, természetesen ekkor már szinte az összes erkélyen kint álltak a lakók – folytatta a biztonsági őr és hozzáfűzte, a nőnek volt egy másik gyereke is, a férje pedig, ahogy azt azóta megtudta, Németországban dolgozott, mert ott talált magának munkát.

– A család úgy egy hete költözött ide a 4. száma alá, egyszer-kétszer láttam csak őket, rendes családnak tűntek, fogalmam sincs, mi vezethetett ahhoz, az édesanya három gyermeke mellől levesse magát a mélybe. Azt is hallottam, hogy Kárpátaljáról menekültek Nyíregyházára, a nő tökéletesen beszélt magyarul – mondta el Szabó Krisztián, akitől azt is megtudtuk, hogy a szörnyű tragédia után a gyerekek Vásárosnaményba kerültek a nagyszüleikhez.

KM