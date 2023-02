Beomlott a tető és kitörtek az ablakok is, a berendezés pedig több szobában is szénné égett. Egy férfi élt ott egyedül, most rokonokhoz költözött. Egy szomszédja azt mondta, nagyon sajnálják, mert a ház kifejezetten jó állapotú, szinte újszerű volt és most lakhatatlanná vált.

Forrás: tenyek.hu