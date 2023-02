Egyedülálló, 55–75 év közötti nők érzelmeit használják ki azok a csalók, akik az interneten megismerkednek a nőkkel, szerelmet, kapcsolatot, akár házasságot ígérnek, majd kitalált ürügyekkel arra veszik rá a nőket, hogy pénzt utaljanak nekik, a szerelem pedig hirtelen véget ér – dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség szóvivője ilyen ügyekről mesélt lapunknak, és tanácsokkal is szolgált.

Elnyeri a bizalmát

– Több büntetőeljárás is folyamatban van vármegyénkben olyan csalások miatt, melyek sértettjei 55–75 év közötti, egyedülálló nők. A jellemző elkövetési mód az, hogy a közösségi oldalon az ismeretlen elkövető külföldi férfinak adja ki magát, ismerősnek jelöli be a magyar áldozatát. Kéri, vegyék fel egymással a kapcsolatot, s ehhez az elkövető egy jóképű férfi fotóját mellékeli. Ha a nő válaszol, hetekig vagy egy-két hónapig tartó beszélgetési folyamat kezdődik. A csaló egy történetet ad elő magáról, s elmondja, hogy egyedülálló férfi, aki a feleségét elveszítette betegségben, balesetben, s szeretne megismerkedni egy olyan magyar nővel, akivel együtt nevelhetnék fel a gyermekét, s ezért hajlandó Magyarországra költözni. Ahogy a szerelmes szavakkal elnyerte a csaló a nő bizalmát, rátér arra, hogy az utazásra, illetve a közös jövőjük biztosítása érdekében pénzre van szüksége. Volt, aki néhány hónap alatt 6 millió forintot utalt át a csalónak, amihez kölcsönt vett fel, de olyan sértett is akadt, aki a házát is eladta, majd az így kapott összeget részletekben utalta el a csalónak – mondta dr. Szilágyi László, akit arra kértünk, meséljen a gyanús jelekről.

Biztosítja a szerelméről

– Vannak olyan körülmények, amelyekből a nők hamarabb rájöhetnének arra, hogy csalásról van szó. Az elkövető nem beszél magyarul, ezért fordítóprogramot használ a levelezéshez, amely tele van helyesírási és tartalmi hibákkal; jellemző, hogy már a beszélgetés kezdetén drágámnak, szerelmemnek nevezi az áldozatát. Vannak olyan nők, akik ezt észlelik, és ragaszkodnak ahhoz, hogy videóhívásban mutassa meg magát a „szerelmük”, ám ilyenkor mindig kifogást talál az elkövető. Gyanús lehet az is, hogy az elkövető megpróbálja őket elszeparálni a külvilágtól, azt kéri, hogy a nő ne beszéljen erről a családtagjainak, ismerőseinek. Amikor az első összeget elutalja a sértett, azonnal hosszabb üzenetet kap a csalótól, amelyben biztosítja a szerelméről, költői jelzőket használ a jövőbeni együttélésükkel kapcsolatban, és természetesen sok-sok szívecske, mosolygó fej is megjelenik az ilyen írásbeli üzenetek mellett.

Szégyellik, ami történt, és nem tesznek feljelentést

– A sértettek egy része kellemetlenül érzi magát, egyrészt azért, mert szerelmes lett, másrészt azért, mert pénzügyileg megkárosították, ezért sokan nem tesznek feljelentést. Ám minél többen teszik ezt meg, a hatóságnak annál nagyobb esélye van arra, hogy lebuktassa a csalókat, mert az egyes ügyek közötti kapcsolódási pontokat fel lehet tárni – mondta a főügyészség szóvivője. – Olyan sértettel is találkoztunk, aki fenyegetve érezte magát, a csaló ugyanis azt üzente neki, hogy az értékes csomag már megérkezett, a költségeit pedig mindenképpen rá fogják terhelni. Ez azonban nem igaz, ilyen esetben a futárszolgálat visszaviszi a csomagot a feladóhoz, nem kell megijedni az ilyen tartalmú fenyegetésektől.

– A legjobb persze az lenne, ha nem is bonyolódnának bele internetes kapcsolatba a potenciális sértettek, és óvatosabban használnák az internetet, s kevesebb adatot osztanának meg a világhálón magukról. Az elkövetők azokat a nőket választják ki, akik olyan fotókat tesznek fel magukról az internetre, amelyen egyedül láthatóak, nyaraltak valahol, de felkeltheti a bűnöző figyelmét az elegáns megjelenés, az értékes ékszerek, óra viselése is. Az eredményes nyomozáshoz szükség van a sértettek óvatosságára, illetve együttműködésére annak érdekében, hogy az ilyen csalókat felelősségre lehessen vonni.

Kérjenek segítséget!

– Több nő csak akkor fordult a rendőrséghez, ügyészséghez, amikor már minden megtakarított pénzüket kicsalták tőlük, sőt adósságba is verték magukat azért, hogy a nem létező szerelmüknek pénzt tudjanak küldeni – mondta a szóvivő, akitől azt is megkérdeztük, mit tanácsol azoknak, akik ebbe a helyzetbe kerültek.

– A legfontosabb, hogy kérjenek segítséget sokkal korábban. Aki nem akar a rendőrséghez fordulni, ismerőstől, családtagtól, akár az unokától is kérhet technikai-műszaki segítséget, hiszen lehetőség van arra, hogy képkereső programmal beazonosítsák azt, ki van azon a fotón, amit a csaló mellékelt – szinte mindig kiderül, hogy a csaló nem a saját fotóját használja. Segítséget kérhetnek az érintettek a házi gondozótól, a helyi önkormányzat munkatársától, de a rendőrséghez is lehet fordulni.

– A feljelentés eljuttatható személyesen, levélben, sőt e-mailt is lehet írni ezzel összefüggésben. Fontos, hogy a bizonyítékokat őrizze meg a sértett, vagyis azokat a beszélgetéseket – lehetőleg az első, kapcsolatfelvételt tartalmazó beszélgetéssel kezdve –, amelyek a telefonján vannak; mindenképpen legyenek meg a fotók, legyen ellenőrizhető, hogy kinek, mikor, milyen bankszámlára, milyen összeget utalt át, mert ezeken a szálakon tud elindulni a rendőrség, és így juthat el a csalóhoz vagy csalókhoz – mondta dr. Szilágyi László.

KM