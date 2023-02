Az egész országot megrázó brutális támadás miatt most állt bíróság elé a "kemecsei rém", aki csak részben tartja magát bűnösnek. A fiatal édesanya a súlyos bántalmazás óta a műszemeit sem tudja használni, mert kiesnek a helyükről. A tárgyaláson a bíróság sokkoló részletességgel számolt be a támadásról, amikor ezt a nő meghallotta, többször is rosszul lett.

Forrás: tenyek.hu