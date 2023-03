Már 32 gyanúsítottja van az ügynek, köztük egy nyíregyházi orvos. Tavaly novemberben indult büntetőeljárás a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján, miszerint gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek jogosulatlanul igényeltek vissza állami támogatásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A nyomozásába azóta már több vármegyei rendőr-főkapitányság is bekapcsolódott, február végén egyszerre, egyidőben összesen 10 helyszínen hajtottak végre kutatásokat és három férfit, valamint egy nőt fogtak el, köztük egy nyíregyházi orvost is – közölte pénteken a police.hu. A nyomozók a gyanúsítottakhoz köthető összes lakcímet, tartózkodási helyet, rendelőt, cégtelephelyet és fióktelepet átkutattak, és lefoglaltak minden, az ügyhöz kapcsolható eszközt és dokumentumot. A gyanú szerint a cég közel 3 ezer darab gyógycipő után több mint 162 millió forintot igényelt vissza jogosulatlanul az államtól. Valószínűleg a bűnszervezet úgy működött, hogy az orvosok írták fel a vényeket, többségében olyan emberek adatait felhasználva, akik erről mit sem sejtettek. A beteglistákat – amiket általában különböző szociális intézményektől és idősek otthonától szereztek be – a cégek alkalmazottai küldték el nekik. Majd az ortopéd orvosok vizsgálat nélkül írták fel a recepteket, rajta a különböző gyógyászati segédeszközökkel.

KM