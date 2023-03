A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádiratának lényege szerint a harmincas éveiben járó vádlott 2013–2020 között csalásért ült börtönben, és elhatározta, hogy újabb csalásokat követ el hiszékeny nők sérelmére – a módszeréről dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség szóvője mesélt lapunknak.

A férfi internetes társkereső oldalakon hirdette magát, majd a vele kapcsolatba kerülő nőktől kitalált ürügyekkel pénzt szerzett. Az egyik nőnek azt hazudta, hogy rendőrtisztként dolgozik, ezért telefonon egyenruhás képeket is küldött magáról, az egyenruha pedig hasonlított a rendőrök által viselthez. Azt hazudta a nőnek, hogy elhagyta a pénztárcáját, és szüksége van pénzre az albérlet díjának kifizetésére, illetve szeretne közösen házat vásárolni a nővel. Néhány hónap alatt a megtévesztett nő több millió forintot utalt át a bankszámlájára, sőt még az arany ékszereit is odaadta neki, mert a férfi azt állította, hogy erre egy nyomozáshoz szüksége van. A csalónak ez sem volt elég: rábeszélte a nőt, hogy vegyen neki egy rendkívül értékes számítógépet. Ezután elérhetetlenné vált a nő számára, akinek összesen közel 9 millió forint kárt okozott. Egy másik, nyíregyházi nővel szintén a börtönbüntetése alatt, interneten keresztül ismerkedett meg a vádlott – neki azt állította, hogy katonatisztként dolgozik. Bár soha nem találkoztak, a nő néhány hónap alatt közel 6 millió forintot küldött neki. A férfi azt állította, hogy ebből a pénzből fog üzleteket kötni, illetve azt is, hogy külföldön balesetet szenvedett, melynek a költségeit szeretné fedezni. A valóságban persze a börtönben semmilyen baleset nem érte, s természetesen üzleteket sem tudott kötni a rácsok mögött. Egy harmadik nőnek azt állította, hogy ő a Belügyminisztérium alezredese és azért van börtönben, mert titkos nyomozást folytat. Éppen ezért csak éjszaka telefonált a zárkájából a nőnek, aki így nem furcsállotta, hogy a férfi rabruhát visel, s hogy emeletes vaságyak vannak a helyiségben. Ez a nő több millió forint kölcsönt vett fel, s átadta a férfinak.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlott beismerő vallomás tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását, a bíróság tíz év fegyházbüntetésre ítélje. Az ügyben a Nyíregyházi Járásbíróság hoz majd ítéletet – tette hozzá dr. Szilágyi László.