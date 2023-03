Életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés kísérlete miatt állt kedden a Nyíregyházi Törvényszék dr. Garbóczi Annamária vezette tanácsa előtt A. B., aki tavaly nyáron annyira megverte élettársa volt férjét, hogy a férfinál légmell alakult ki.

Megdöglesz, kutya!

A vádirat szerint A. B. Budapesten dolgozott, és csak háromhetente járt haza. Olyankor sokat ivott és agresszívan viselkedett az élettársával. Tavaly június 25-én is lerészegedett, a nő pedig annyira félt tőle, hogy a két kiskorú gyermekével elment a volt férjéhez és azt kérte, tölthessék ott az éjszakát. Hajnalban, miközben aludtak, a vádlott bement a lakásba, és az élettársa volt férjét ököllel bántalmazta. Amikor a nő megpróbált a férfi segítségére sietni, őt is többször megütötte, megszorította a nyakát, majd felszólította, hogy a gyerekekkel együtt menjen vele haza. A nő így is tett, ám a hazafelé vezető úton újra bántalmazta és azt kiabálta: megdöglesz, kutya. A volt férj, akit a lakásban magára hagytak, életveszélyes sérüléseket szenvedett – légmell is kialakult nála –, és csak azért került viszonylag gyorsan kórházba, mert a fia hazaért, és értesítette a mentőket.

Nehezen kezeli a konfliktusokat



Az ügyész, dr. Halász Ágnes mértékes indítványként öt év börtönbüntetést kért a férfira, feltéve, ha a váddal megegyezően beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról – A. B. beismerte a tettét. Dr. Resán Gergely nem vitatta a minősítést, de azt mondta, hogy ennél rövidebb idejű szabadságvesztéssel is elérhetők a büntetési célok. Az ügyvéd szerint az, hogy a nő a volt férjéhez ment a gyerekekkel, kiválthatott nagy fokú indulatot és frusztrációt A. B.-ből, aki a pszichológusi szakvélemény szerint nehezen kezeli a konfliktusokat.

Hozzátartozója sérelmére követte el

Dr. Garbóczi Annamária azt mondta, a középmértéknél enyhébb büntetés kiszabását is elegendőnek tartja, így 3 év 6 hónapos börtönbüntetést szabott ki a férfira, aki a büntetése 2/3-ának letöltése után feltételesen szabadlábra bocsátható. A bíró A. B.-t 4 évre eltiltotta a közügyektől és kötelezte arra, hogy a felmerült bűnügyi költséget, 388 ezer forintot térítsen meg. Enyhítő körülményként értékelte a beismerő vallomást és azt, hogy A. B. nem kérte a tárgyalás megtartását, súlyosítóként, hogy a férfi volt már büntetve, és hogy egy másik büntetőeljárás is van vele szemben folyamatban – ennek egyik sértettje éppen a korábbi élettársa. Hozzátette: elszaporodtak az ittas állapotban elkövetett erőszakos bűncselekmények – ezt is a súlyosító körülmények közé sorolta.

Az ügyész hosszabb idejű börtönbüntetésért fellebbezett, ezért az ítélet nem jogerős.

SZA