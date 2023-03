Kun András Bence tűzoltó őrmester, apja nyomdokaiba lépve, már tizennyolc évesen az életmentésre esküdött fel.

„Minden reggel öleléssel, kézfogással köszönünk, ami azt is jelképezi, hogy amióta ő is hivatásos tűzoltó, a szeretet és féltés mellett a tisztelet is felerősödött a kapcsolatunkban.” – mesélte Bence édesapja, Kun András tűzoltó őrnagy, fehérgyarmati parancsnok.

Bence a mátészalkai hivatásos tűzoltó-parancsnokságon lát el szolgálatot, pontosan ott, ahol több mint húsz évvel ezelőtt édesapja is tette.

Fotók: Kun család archívuma