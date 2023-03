Ahogy arról beszámoltunk, múlt péntek éjjel az egyik nyíregyházi szórakozóhely előtt brutális verekedés tört ki. Hogy pontosan mi történt, arról még hétfőn is csak találgatások láttak napvilágot. Nem hivatalos értesüléseink szerint a pénteki balhénak voltak előzményei: két hete a szórakozóhelyre klubkártya hiányában nem engedtek be egy fiatalt a biztonsági őrök. Múlt péntek éjszaka hárman szerettek volna bejutni, de ahogy korábban, most is elutasították őket a biztonságiak. Erre az egyikőjük bokszerrel megütötte az őrt – ebből alakult ki a tömegverekedés. A brutális esetről videófelvétel készült, ami a közösségi médiában gyorsan elterjedt – a durva verekedés internetes portálunkon, a Szabolcs Online-on is megtekinthető.



Nem minősíti

– Először is szeretném leszögezni, hogy a péntek éjszakai események részleteit nem ismerem, így azt semmilyen formában nem szeretném minősíteni. Természetesen láttam az interneten keringő videófelvételt, de nincs információm az előzményekről, így a konkrét ügyről nem tudok, és nem is akarok semmit mondani. Az biztos, hogy személy szerint korrekt szakmai kapcsolatot ápolok az érintett szórakozóhelyet őrző cég vezetőjével – kezdte lapunk tájékoztatását Porubszky Attila, a nyíregyházi székhellyel működő Porubsec tulajdonos-ügyvezetője.

A Porubsec ötven személy és vagyonőrt (mindannyian rendelkeznek személy és vagyonőri képesítéssel) alkalmaz, több nemzetközi futballmérkőzésen dolgoztak már, ahogy a kelet-magyarországi régióban több szórakozóhelyet is ők védenek. Porubszky Attila a – teljesség igénye nélkül – ezek közül a nyírlugosi Royal Pubot, a mátészalkai Club Passiont és a sátoraljaújhelyi Fortunát említette.

Az általános gyakorlatról elmondta, egy szórakozóhely őrzésekor száz vendégenként legalább egy biztonsági őrt kell alkalmazni, a fent említett helyeken a jegyszedőket is ők biztosítják.

A cég vezetőjétől megtudtuk, a biztonságiak semmilyen fegyvert, kényszerítő eszközt nem használhatnak, még gázsprayt sem. – Alapvető szabály, hogy a biztonsági őröknek egyen uniformisban kell végezniük a munkájukat, és vagy egy úgynevezett nyakpasszt, vagy a mellkasukon egy kitűzőt viselniük kell. Minden csapatnak van egy vezetője, egy „placcmestere”, a többiek az ő iránymutatásával végzik a dolgukat – tudtuk meg Porubszky Attilától, aki szólt egy másik alapvető szabályról is: semmi erőszak!

Beavatkozás, feltartóztatás

– A biztonsági emberek semmilyen körülmények között nem alkalmazhatnak erőszakot, csak beavatkozási, illetve feltartóztatási joguk van. Előbbi azt jelenti, hogy ha van egy verekedés, közbeléphetnek, utóbbi pedig azt, hogy a dulakodókat leállíthatják, de semmilyen esetben sem üthetnek meg senkit. A működési területük a szórakozóhelyre, annak a közvetlen bejárati részére, s a kerthelyiségre szorítkozik. A szórakozóhely átellenes oldalán már ők is csak hétköznapi járókelőnek minősülnek – beszélt lapunknak a részletekről a Porubsec tulajdonos-ügyvezetője. Hozzátette, a biztonságiak beavatkozhatnak egy-egy konfliktusba, „szétszedhetik” a rendbontókat, kivihetik őket a szórakozóhely elé, de semmi több. Hívniuk kell a rendőröket, azok kiérkezéséig legfeljebb feltartóztathatják a balhézókat – tette hozzá Porubszky Attila.

Megkerestük a megyei rendőr-főkapitányságot, ahol az alábbiakat közölték: „a büntetőeljárás folyamatban van, a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

Szerettünk volna beszélni a nyíregyházi szórakozóhelyet őrző biztonsági cég vezetőjével is, de többszöri próbálkozás, telefonhívás ellenére sem sikerült őt elérnünk.

TG