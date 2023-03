Az 55 éves férfi betegesen féltékeny volt, ezért gyilkolt Ököritófülpösön.

10 évnél is súlyosabb büntetést kaphat az a férfi, aki megfojtotta a feleségét Ökörítófülpösön 2021 szilveszterén. A 27 éves nőt már korábban többször is megverte féltékenység miatt, rögeszméje volt, hogy a párja megcsalja. A gyilkosság után az agresszív férj megpróbált magával is végezni, de túlélte. Egy korábbi tárgyaláson több év börtönre ítélték, de az ügyészség most súlyosbításért fellebbezett.

Közös gyereküket a gyilkosság óta a rokonok nevelik.

A bíróság a vádlottat tíz év szabadságvesztés büntetésre és tíz év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A fojtogató azonban enyhítésért, az ügyészség pedig súlyosbításért fellebbezett.

