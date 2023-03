Mint ahogy arról beszámoltunk: két csecsemőjét is megölhette egy nyíregyházi asszony – a Tények információi szerint előbb 2016-ban, majd tavaly áprilisban. A kereskedelmi televízió riportjából kiderült, hogy a Bujtosi városligetben egy városlakó kutyasétáltatás közben egy méhlepényt talált.

Azonnal értesítette a rendőrséget, és bár a tavat búvárok vizsgálták át, s a nyomozók a kukákat is átkutatták, a babát nem találták meg. Kiderítették, hogy egy olyan nyíregyházi nő lehet az anya, aki az élettársával két gyereket nevel.

Az asszony orvosnál is járt, de miután megállapították, hogy terhes, nem kereste fel a védőnőt, sőt, a párja előtt is titkolta, hogy gyereket vár – minden bizonnyal azért, mert nem ő volt a gyerek apja.

– Miután a baba megszületett, egy pulóverbe csomagolta, majd a helyszínen magára hagyta – az ügyészség álláspontja szerint az volt a célja, hogy az életét kioltsa – mondta a riportban dr. Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A méhlepényt a lefolyóban találták meg

Megdöbbentő, de előfordulhat, hogy nem ez volt az egyetlen eset, amikor az asszony újszülött gyerekével végezhetett. 2016-ban az egyik nyíregyházi gimnázium konyháján dolgozott, s az intézmény egyik helyiségében szülte meg a gyermekét, majd a babát egy rongyba csavarta, s az iskola előtti kukába tette. A méhlepényt a nyomozók az egyik lefolyóban találták meg, de a test sem akkor, sem azóta nem került elő. A nő azt mondta, a gyerek halva született és mivel nem találták meg, nem lehetett bizonyítani, hogy megölte volna. Így csak a mostani eset miatt emeltek vádat ellene.

Dr. Szilágyi László lapunknak azt mondta: az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság fegyházbüntetésre ítélje a vádlottat, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, s kötelezze az eddig felmerült 3 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is. Ha a nő az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett volna, és úgy nyilatkozik, hogy nem kéri a tárgyalás megtartását, az ügyészség szerint 15 év fegyházbüntetésre kellett volna ítélni. Ám ez nem történt meg: dr. Bartha Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék szóvivője elmondta, hogy az asszony nem tett bűnügyet beismerő nyilatkozatot és nem mondott le arról a jogáról, hogy az ügyében tárgyaláson szülessen ítélet, így az eljárás tárgyalással folytatódik.

A korábbi nyomozást megszüntették

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan sikerült a nyomozóknak a méhlepény alapján megtalálni a vádlottat – dr. Szilágyi László kérdésünkre azt válaszolta: a rendőrség széleskörű adatgyűjtést folytatott, több személytől is kértek információt, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, mindezek mellett szakértőt is kirendeltek.

– Figyelemmel volt a nyomozó hatóság arra is, hogy a vádlottnak 2016-ban volt hasonló ügye, azaz folyt ellene nyomozás ugyanilyen bűncselekmény miatt, de mert nem volt bizonyítható a bűncselekmény elkövetése, a nyomozást meg kellett szüntetni. Ebben az ügyben viszont a vádlott a nyomozás során részbeni beismerő vallomást tett, amit egyéb bizonyítékok is alátámasztanak. Ezeket a bizonyítékokat értékelte úgy az ügyészség, hogy a vádlott szándéka az újszülött megölésére irányult – mondta a szóvivő, akit arról is kérdeztünk, nem minősül-e bűncselekménynek, ha valaki egy halott újszülöttet nem temet el, hanem szemetesbe teszi – 2016-ban ugyanis ez történt.

– Az, aki egy halott csecsemőt nem eltemet, hanem kukába tesz, kegyeletsértés vétségét valósíthatja meg. Ez egy olyan bűncselekmény, ahol a sértett, illetve hozzátartozója, örököse kezdeményezheti a büntetőeljárás megindítását, és később a bíróságon is neki kell képviselnie a vádat – ezt nevezzük magánvádas eljárásnak. A konkrét ügyben ilyen magánvádas eljárásról nincs tudomásom, az egyébként is független a nyomozóhatóság, illetve az ügyészség tevékenységétől – mondta a szóvivő, akitől megtudtuk azt is, hogy olyan csecsemőgyilkosság, amely vádemelésig, illetve ítélethozatalig eljutott, Szabolcs-Szatmár-Beregben legutóbb 2012-ben történt. Akkor a cselekmény kísérleti szakban maradt, mert ugyan az anya magára hagyta az újszülöttet, de egy tanú észlelte a történteket, és gondoskodott orvosi segítségről, így a csecsemő életben maradt.