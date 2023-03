Évértékelő

Varga Béla tűzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a 2022-es év főbb célkitűzéseinek a megvalósulását szakterületenként ismertette. Tavaly több mint ötezer esemény kezelésére volt szükség Szabolcs-Szatmár-Beregben. Jelentős esetszám-növekedés volt a lakástüzeknél: 2022-ben 560 lakástűz keletkezett a térségben. Az évértékelőn elhangzott, a csapadékszegény tavalyi esztendőben, szabad területen 1471-szer oltottak kisebb-nagyobb lángokat a térségbeli tűzoltók.

Szabolcs-Szatmár-Beregben egy vármegyei rendeltetésű, tizenhat járási és hetvenhat települési mentőszervezet működik. Tavaly négy szervezet újított meg vagy szerzett minősítést. Emelkedett a vármegyei önkéntes tűzoltó egyesületek száma. 2022-ben már negyven önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezett együttműködési megállapodással a működési területe szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal. Július elsejétől a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együtt immár hat önállóan beavatkozó egyesület tevékenykedik. Iparbiztonsági szakterületen negyvenöt vasúti ellenőrzést, száznyolcvanegy közúti ellenőrzést végeztek. Az igazgatóság 2022-es hatósági tevékenységét integrált szemlélet szerint a tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízügyi, vízvédelmi szakterületi feladatok szem előtt tartásával végezte.

Összetett és összehangolt munka jellemezte az évet – hangsúlyozta Varga Béla tűzoltó ezredes. Az igazgató kiemelte, hogy az orosz-ukrán konfliktus első napjától dolgozott a katasztrófavédelem, így az igazgatóság is az Ukrajnából menekülő emberek segítésén. Az igazgató kitért a fejlesztésekre is: az elmúlt évben megújult a záhonyi laktanya és korszerűsítették a nyíregyházi laktanya raktárépületét is. Az igazgató zárásként megköszönte az állomány egész éves helytállását, valamint az együtt- és közreműködő szervek, szervezetek aktív együttműködését.

Elismerések átadása

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 2023. március 01-jei hatállyal kinevezte tűzoltó hadnaggyá, egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, rajparancsnok beosztásba helyezte Fegyver Tamás címzetes tűzoltó zászlóst.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 2023. március 01-jei hatállyal kinevezte tűzoltó főhadnaggyá, egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, szolgálatparancsnok beosztásba helyezte Szoboszlai János tűzoltó őrmestert.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kinevezte határozatlan időre a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatal állományába, ügyintéző munkakörbe 2023. március 01-jei hatállyal Borbély Edina rendvédelmi alkalmazott kisasszonyt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 2023. március 01-jei hatállyal 35 év után a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét Kis-Szabó Ferenc tűzoltó ezredest, 30 év után a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának kiemelt főelőadóját Farkas Gábor címzetes tűzoltó alezredest, 10 év után a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának megbízott főelőadóját, Nagy Ferenc Tibor tűzoltó főhadnagyot, 2023. március 15-ei hatállyal 15 év után a Vármegyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetőjét Szabó László Mihály tűzoltó őrnagyot.

Polgári védelmi nap

Március elseje a polgári védelem napjának az ünnepe – ezzel kapcsolatosan is tartottak megemlékezést a vármegyei igazgatóságon pénteken. Deák Lászlóné tűzoltó alezredes, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője tartott ünnepi beszédet. Kiemelte, az elmúlt évben több olyan természeti és civilizációs esemény is történt, amelyekre azonnal reagálni kellett, és ezzel bebizonyosodott, hogy a katasztrófavédelem, azon belül a polgári védelmi szakterület felkészültsége is megkérdőjelezhetetlen.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -