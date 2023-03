A vádlott feleségével és kiskorú gyermekükkel élt együtt egy szabolcsi településen. A bűncselekményt megelőzően házastársi kapcsolatuk megromlott, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, melynek kiváltó oka a vádlott indokolatlan, beteges féltékenysége volt. 2022. január 1-jén hajnali 1 óra körüli időben, a lefekvést követően ismét szóváltásba keveredtek, melynek során a vádlott az ágyban fekvő felesége nyakát megragadta, majd olyan erővel szorította meg, hogy az asszony a helyszínen elhalálozott. Ezt követően a konyhából magához vett egy kést, amivel öngyilkosságot kísérelt meg, majd reggel 7 óra után telefonon értesítette a segélyhívót, hogy megölte a feleségét.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte. Az ítélet ellen védőjével a kiszabott szabadságvesztés büntetés enyhítése céljából jelentett be fellebbezést. Az ügyészség a büntetés súlyosítása érdekében nyújtott be jogorvoslatot.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint a vádlott irracionális és alaptalan féltékenysége vezetett a felesége sérelmére elkövetett bűncselekmény megvalósításához. Nincs olyan féltékeny indulat, amely bárkit feljogosítana a másik ember bántalmazására, élete kioltására. A súlyosítást indokolja a hozzátartozók sérelmére elkövetett élet elleni cselekmények regionális és országos színtű elszaporodottsága is, ezért a fellebbviteli főügyészség a vádlott büntetésének súlyosítását indítványozta.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

- Debreceni Fellebbviteli Főügyészség -