Az emberölés bűntettének kísérlete miatt tavaly tavasszal indult eljárás szerdán a Nyíregyházi Törvényszéken tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott, miután az egy hónappal ezelőtt megtartott előkészítő ülésen a vádlott nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról – ha beismerte volna a bűnösségét, az ügyészség indítványa szerint hét év szabadságvesztésre kellett volna ítélni. A vádirat szerint P-né V. M. 2022. március 7-én egy veszekedés után egy, a konyhaszekrény fiókjából elővett késsel az élettársa felé indult, s azzal fenyegette, hogy megöli. Ezt látva a férfi maga elé tartott egy széket, de a nő hasba szúrta – P. S. életét csak az mentette meg, hogy rövid időn belül szakszerű orvosi ellátást kapott. Az előkészítő ülésen az asszony a szúrást elismerte, és azt mondta, nagyon megbánta, amit tett, de tagadta, hogy ő támadt volna az élettársára. A szerdai tárgyaláson, amit dr. Gunyecz Zoltán törvényszéki bíró vezetett, és amin az asszony távmeghallgatással vett részt, két eltérő, egymásnak teljesen ellentmondó történet hangzott el, és nemcsak arról a napról, ami kis híján tragédiával végződött, de a közös életükről is.

Aznap akart elköltözni

Mint kiderült, S. és M. többévnyi házasság után elváltak, de mivel szerettek volna adni a kapcsolatuknak még egy esélyt, alig egy év különélés után ismét összeköltöztek. Az asszony azt mondta, hogy az élettársa nagyon rendes volt, amikor nem ivott, ám amikor részeg volt, ütötte-verte, ezért többször is el akart tőle költözni. Azt mesélte, hogy a férfi tavaly március 7-én ismét részegen ment haza, ő pedig bejelentette, hogy elköltözik – az apósát hívta fel, hogy elkérje egy fuvaros telefonszámát. Megerősítette, hogy a gyerekeket is viszi magával, erre a férfi nekitámadt. Ő hátrált, egészen a konyha faláig, az élettársa megfogta a csuklóját, több pofont is adott neki, mire ő a kezében lévő késsel – azért volt nála, mert pörköltet akart készíteni, és éppen a húst vágta fel – megszúrta. Nem is vette észre, hogy mit tett, amikor pedig látta, hogy ömlik a vér a férfi hasából, egy törölközőt szorított a sebre. Ezeket mondta el az asszony, aki többször elsírta magát és arról is beszélt, milyen nehezen viseli a gyerekei hiányát.

Ezt nem lehet megbocsátani

Az élettársa ezzel szemben azt mondta, hogy soha nem bántotta a nőt és hozzátette: mivel szinte minden nap autóba kell ülnie a munkája miatt – burkolással és kályhajavítással foglalkozik –, nem iszik, és tavaly március 7-én sem volt részeg. – Egész nap egy ismerősömmel dolgoztunk, és amikor hazaértem, odamentem hozzá, s megpusziltam a homlokát. Akkor közölte, hogy fuvarost hív és elköltözik. Azt feleltem: mehet nyugodtan, de csak a gyerekek nélkül. Ekkor elővett egy kést, s azt kiabálta: „megöllek, te magyar kutya”. És bár egy széket magam elé emeltem, hogy védekezzek, az alkarom alatt megszúrt. Az édesapám hozott egy törölközőt, ő hívta a mentőket is. Emlékszem, a mentőhelikopterben hallottam, ahogy a személyzet egyik tagja azt mondja: a menetidő 13 perc. A nyíregyházi kórházba hoztak, ahol hét nap alatt háromszor operáltak meg – azóta nem bírok emelni, így nehéz fizikai munkát már nem végezhetek. Pedig a kisebbik lány nálam van, őt fel kell nevelnem, taníttatnom kell – mondta, és a kapcsolatukról is beszélt. – Az első négy évben boldogan éltünk, mindenki irigykedett ránk, de a kislány megszületése után M. megváltozott. Féltékenykedett és nagyon sokat veszekedtünk, mert alaptalanul vádaskodott. Az agyérszűkülete miatt gyógyszereket kellett szednie, és amikor ezt nem tette, agresszív volt, még a gyereket is megverte – mondta, a nő pedig közbeszólt és azt kérdezte, miért hazudik? – A gyerekeim az életeim, soha nem bántanám őket – mondta sírva az asszony. Az élettársa azt mondta, a nő tucatszámra szedte a nyugtatókat, és többször azzal hívta ki a rendőröket, hogy ő üti-veri, ám a kiérkező rendőrök ennek soha nem találták nyomát. – Meg tud bocsátani a volt feleségének? – tette fel a kérdést a bíró, mire a férfi visszakérdezett: meg lehet bocsátani, hogy meg akart ölni? Úgy fogalmazott: majd a jóisten eldönti, hogy ki vétkezett. P. S. édesapja, édesanyja és régi barátja is azt vallották, hogy a férfi soha nem bántotta a nőt, az asszony viszont féltékeny volt, és egyszer azt mondta, inkább levágja a gyerekei fejét, de akkor sem engedi, hogy a férfi nevelje őket. – Mama, könyörgöm, mondja el az igazat – kérte sírva az asszony, de az idős nő tartotta magát ahhoz, amit korábban mondott.

Az eljárás további tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.