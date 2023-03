Amikor a 2020-21-es tanév elején először léptek be az oktatási intézmények kapuin az iskolaőrök, ellenérzésekkel, fenntartásokkal fogadták őket sok helyen, hiszen nem tudták, mit és hogyan tesznek majd az „új kollégák”, miként lehet beilleszteni az egyenruhásokat az intézmények életébe.

Azóta eltelt két teljes év, s a harmadik tanév első félévének végén egyfajta bizonyítványosztásra kértük dr. Kovács Attila alezredest. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője, az iskolaőrök megyei koordinátora azt mondja, jeles osztályzatot érdemelnek az iskolaőreink, de azt sem hallgatta el, hogy sajnos volt olyan eset, amikor az iskolaőr olyan súlyosan megszegte a törvényeket, s lépte át a hatáskörét, amiért azonnal elbocsátották.

– Szerencsére ez az egy kirívó eset nem ingatta meg azt a bizalmat, amit a vármegyében az iskolaőreink elértek. Megbecsült és elismert tagjai az általános és középiskoláknak, ahol elsődleges feladatuk a rend megőrzése, a konfliktusok megelőzése, a nézeteltérések békés rendezése – hangsúlyozta az alezredes.

Az induláskor megyénk 29 iskolájában teljesítettek szolgálatot az egyenruhások, akik a rendőrség dolgozói, fegyverrel nem, de kényszerítőeszközzel rendelkeznek. Eddig a megyében egyetlen alkalommal sem volt arra szükség, hogy ezt használják is. Az elfogadottságot bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben további hat iskolában kérték, hogy legyen náluk is iskolaőr, aki a törvény szerint közfeladatot ellátó személy. Munkája során gumibotot visel, intézkedésre jogosult, nem a tantestület tagja, a rendőrség dolgozója. Feladata a közrendet, -biztonságot fenntartani, szabálysértéseket megelőzni, és minden olyan cselekményt megakadályozni, ami a diákok, a tanárok, a dolgozók biztonságát veszélyezteti.

– Iskolaőrként joga van ahhoz, hogy azt, aki az intézmény, a tanulók vagy a dolgozók biztonságát veszélyezteti, felszólítsa a cselekménye befejezésére. Ahhoz is, hogy az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő, valamint a személy elleni erőszakos, vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésén tetten ért személyt a rendőrség kiérkezéséig visszatartsa, s mindehhez alkalmazhat kényszerítő eszközt – fogalmazza meg a feladatokat az alezredes, ám mára az is kiderült, egy-egy iskolaőr oly szerves része lett a tantestületnek, hogy a tanári szobában van asztala, a tanárok, diákok is szívesen kérnek tőle tanácsot, sőt, sokszor nekik mondják el a gondjaikat is. A fenntartók, iskolaigazgatók mellett szerencsére a szülők visszajelzései is pozitívak, ami nagyon fontos.

Lehet iskolaőrnek jelentkezni

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg 35 intézményben 32 iskolaőr van szolgálatban, általános és középiskolákban vegyesen. Kötelező képzésen vettek részt, s csak a sikeres vizsga után állhattak szolgálatba. Pszichológiai oktatással, intézkedéstaktikai képzéssel, a jogi ismeretekkel bővítették tudásukat, ám a tanulás nem ért véget, folyamatos a továbbképzésük is.

– Ahogy folyamatosan jelzik az iskolák, szeretnék, ha náluk is lenne iskolaőr, most több mint 30 ilyen igényről tudunk. Nem azért dönt így, egy intézmény, mert ott gondok vannak, több lenne a baj, vagy a veszély, mindennapos lenne a konfliktus, hanem prevenciós céllal, hogy nem is legyen, valamint a más iskolákból érkező pozitív vélemények is amellett szólnak, jó ha van iskolaőrük – fogalmaz az alezredes, és emlékeztet arra is, szeptember 1-jétől már nemcsak állami, hanem más szervezetek fenntartása alatt álló iskolák is csatlakozhatnak a programhoz.

Az illetékes tankerületnél, szakképzési centrumban kell elsőként jelezni az igényt, azonban mindig a Belügyminisztérium dönt arról, hogy hol lehetnek ilyen iskolaőrök, akiknek a feladataik és jogköreik nagyon pontosan jogszabályokban, törvényekben rögzítettek. Majd ezt követően, amikor elindulnak a képzések, teljesítik a követelményeket, csak ezután lépnek szolgálatba. Minden rendőrkapitányságon van iskolaőrség, ahol a helyi koordinátorok napi kapcsolatban vannak az iskolaőrökkel.

– Szeretnénk, ha a jelenleg három üres helyet – Hodászon, Fehérgyarmaton és Nagycserkeszen – minél hamarabb be tudnánk tölteni, s természetesen iskolaőrnek most is lehet jelentkezni, ami alapfeltétele a 18. betöltött életév, a büntetlen előélet, az orvosi, fizikai, pszichológiai alkalmasság. Várják a hölgyek jelentkezését, hiszen jelenleg is 15 nő és 17 férfi iskolaőrünk van, a legfiatalabb 21, a legidősebb 66 éves.

Konfliktusmegelőzés

– Az első tanévben 11 iskolaőri intézkedés történt, ebből kilenc ügyben indult rendőrségi eljárás. Ezt minden olyan esetben el kell indítani, ha bűncselekmény gyanúja merül fel – magyarázta dr. Kovács Attila, aki hangsúlyozta, egyetlen esetben sem volt szükség kényszerítőeszköz – például bilincs – használatára.

– Tavaly, azaz a 2022-es évben 6 intézkedése volt az iskolaőreinknek, elsősorban garázdaság miatt, azaz a diákok úgy vélték, sérelmeiket csak verekedéssel tudják megoldani. Az iskolaőröknek minden esetben sikerült véget vetni a csetepaténak, nem volt szükség rendőri intézkedésre. Az apró rendzavarásokat, diákok közötti nézeteltéréseket helyben tudták rendezni. Az iskolaőrök arra lettek kiképezve, hogy a konfliktusokat megelőzzék, feloldják. Minden iskolaőrtől azt kérjük, nyitott szemmel járjanak, s ha olyat észlelnek, akkor jelezzék a tantestületnek, osztályfőnöknek a mihamarabbi békés, gyors megoldás érdekében – fogalmazott az alezredes, aki megjegyezte: az iskolaőr nem csodafegyver, az iskola belső problémáit nem neki kell és nem is fogja megoldani, a rend fenn- és megtartásában azonban fontos pont.



BM