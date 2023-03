Az éjszaka közepén tört be az exférj otthonába és nekiesett. Ököllel ütötte, az ágyról is lerángatta, csak a szerencsén múlt, hogy az áldozat nem halt bele a sérüléseibe. A brutális támadás előtt az agresszív férfit elhagyta az élettársa és a volt férjétől kért segítséget. Ezért rontott rájuk a támadó, aki az asszonyt is megverte.

Forrás: tenyek.hu