– Az internetes csalás nem más, mint pszichológiai hadviselés, a gyengeségeket használja ki. A félelem és vágy, majd a remény, talán ezek a legjellemzőbb okok, amik miatt az emberek félreteszik a gyanakvásukat, és csalók áldozatává válnak – mondta lapunknak Gincsai Tünde rendőr százados, aki példaként az utóbbi időszakból megemlítette azt az esetet, amikor egy hölgy a soha nem látott „szerelmének” több millió forintot utalt át, illetve azt a másik hölgyet, aki sms-ben kapott üzenetet, majd az abba beágyazott linken keresztül akadály nélkül hozzáfértek a csalók a bankszámlájához.

Próbára tett éberség

– A félelem abból fakad, hogy ha nem adják meg banki adataikat, elveszíthetik a pénzüket, kikapcsolhatják a vizet, a villanyt vagy a gázt az otthonukban, illetve egyedül maradnak. A vágy legtöbbször arról szól, hogy szeretnének pénzt kapni, illetve félnek a magánytól, a reményük pedig tévesen azt sugallja, ők nem lehetnek áldozatok, őket biztosan nem csapják be, nem verik át. Pontosan erre alapoznak az internetes csalók, kihasználják a gyengeségeket, és egyre kifinomultabb módszerekkel igyekeznek elaltatni a gyanakvást – mondta lapunknak Gincsai Tünde rendőr százados, s nem véletlen, hogy ismét az internetes csalások állnak a beszélgetés fókuszában.

– Minden felvilágosítás, figyelmeztetés ellenére az elmúlt egy évben országosan is csaknem háromszorosára nőtt az így sértetté vált személyek száma, ezért kampány indult a megelőzés érdekében – utalt a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója arra a napokban létrejött oktatási és kommunikációs együttműködésre, a KiberPajzs programra, amelyben a rendőrség, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet közösen lép fel a digitális világ bűnözői ellen.

Kifinomultabb módszerek

– Az online tér minden előnye mellett nagyon sok hátrányt és veszélyt hordoz. Az eddigiekhez képest egyre jobban előkészítettek, kevesebb figyelmeztető jelet hordoznak a kibertámadások. Célzottabbak, jobban kihasználják a napi aktualitásokat, az ezekben rejlő realitás erejét, ami hihetőbb keretet ad a csalásnak. A veszély forrása, az ilyen jellegű támadások közös pontja pedig a szöveges üzenetben – legyen az sms, e-mail – található beágyazott link, amelyre kattintva egy adatlap, regisztrációs felület található, ahol a megtévesztett áldozat önként megadja a bizalmas adatait, esetleg egy kártékony tartalom van, amely ellopja a sértett adatait, átveszi az irányítást a számítógépen – magyarázta a veszélyeket a százados.

– A tudatosság növelése, az önvédelmi képesség erősítése elengedhetetlen. Amit tudni kell, ha a bank nevében telefonálnak, akkor pontosan tudják, kit keresnek és a személyes azonosításon túl nem fogják kérni a számlaszámot, a PIN-kódot, nem utasítanak új program telepítésére vagy a netbankba belépésre. Nem kérdezi meg azt sem, mennyi pénz van a számlánkon, mert pontosan tudja, ha valóban banki alkalmazott. Egyetlen szolgáltató sem utasít telefonon az esetleges hátralék azonnali kifizetésére, pláne úgy nem, hogy ehhez személyes és bankszámlaadatokat kér – utalt a gyanús jelekre a százados. Amit ilyenkor tehetünk: megszakítjuk a beszélgetést, felhívjuk a bankunkat, a szolgáltatót, sőt, kérhetünk egy időpontot, amikor személyesen tudunk egyeztetni.

A nagy nyeremény ígérete

Ez azért lényeges, mert a csaló olyan helyzetet akar teremteni, amikor az áldozata azonnali cselekvésre kényszerül, fontos ébernek lenni.

– Amit azonban soha nem szabad, kiadni a féltett és védett adatokat, itt muszáj, hogy felébredjen bennünk a gyanú, s egyre erősödjön. De akkor se dőljünk be a csalónak, ha olyan bank nevében keres, amelyikkel soha nem volt dolgunk, vagy nagy nyeremény ígéretével kéri valaki pénz átutalását, és olyan csomagért se akarjunk fizetni, amit nem rendeltünk meg. Napjainkban egyre gyakoribb a romantikus csalás, hiszékeny áldozatok a szerelem reményében nem egy esetben akár milliókat is hajlandóak átutalni teljesen ismeretlen személyeknek – említett másik veszélyes területet Gincsai Tünde, arra is felhívva a figyelmet, hogy internetes csalások esetén nagyon kicsi a megtérülési arány, mert a profi bűnözők szinte láthatatlanná tudják tenni a pénz útját.

– Ha interneten rendelünk, csak megbízható webáruházból vásároljunk, s fizessünk utánvéttel, 1500-2000 forintot megér a biztonság – hangsúlyozta a százados –, ahogy az informatikai eszközeink védelme sem kidobott pénz.

Húszperces előadások

– Elkészítettük a vármegyei intézkedési tervet, amiben a tudatosság és felvilágosítás kapja a fő hangsúlyt – erről már dr. Kovács Attila alezredes, a bűnmegelőzési osztály vezetője beszélt. Kollégáik nemcsak az oktatási intézményekbe, nyugdíjasklubokba, idősek otthonába jutnak majd el, hanem szeretnék a szabolcs-szatmár-beregi nagyobb foglalkoztatókat is felkeresni.

– A mindössze 15-20 perces előadások nem vesznek el sok időt a munkából, ám annál nagyobb hasznuk lehet, ha ezzel sikerül elkerülni a sértetté válást – mondta az alezredes. – Ahogy a kortársképzésekkel is a cél, hogy minél többen megjegyezzék és megtanulják, az internetes csalások 75-80 százaléka megelőzhető, elkerülhető, ehhez pedig tudás, óvatosság, gyanakvás és határozottság kell, hogy a józan paraszti eszet soha ne győzhesse le a csalók furfangja.

Új elkövetési módszer

„Smishing” (az angol „SMS” és „phishing”, vagyis SMS és adathalászat szavak kombinációja) olyan csalás, amelynél a támadó SMS segítségével próbál megszerezni személyes, pénzügyi vagy biztonsági információkat. Jellemzően egy beágyazott link van az egyébként szokványosnak tűnő üzenetben (pl. csomagod érkezett). A küldő megbízható forrásnak álcázza magát, úgy tesz, mintha egy bank, kártyakibocsátó, futárszolgálat, közműszolgáltató vagy valamilyen egyéb szolgáltató képviseletében jelentkezne. Az üzenet arra kéri a címzettet – általában sürgető módon –, hogy nyisson meg egy weboldalra vezető hivatkozást, telepítsen egy alkalmazást, vagy hívjon fel egy telefonszámot a fiókja ellenőrzése, frissítése vagy újraaktiválása érdekében. A hivatkozás hamis weboldalra mutat, a telefonszámon pedig egy csaló jelentkezik, aki az adott cég munkatársának adja ki magát. Célja olyan információk megszerzése, amelyek segítségével aztán ellophatják az áldozat pénzét.

BM