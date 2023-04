A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetből jelentkezett be péntek délelőtt a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés elkövetésével vádolt B. Róbert. A 47 éves, többszörösen büntetett férfi nem tiltakozott az ellen, hogy arcát megismerje a nyilvánosság, sokadik tárgyalásán egykedvűen hallgatta a perbeszédeket. Egyetlen egyszer rázta meg rosszallóan a fejét: amikor a sértett védője azt kérte, a Nyíregyházi Törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztést szabjon ki rá.

B. Róbert 2010-ben Máriapócson élt, ott ismerkedett meg a sértettel, aki felesége halála után egyedül maradt a családi házban. Tudták róla, hogy nem nélkülözik, nyugdíját a gyümölcsöséből származó bevétellel egészítette ki, hiába azonban az anyagi biztonság, az idős férfi nem tudta feldolgozni neje elvesztését, s a fájdalom elől gyakran az alkoholba menekült. A közeli italboltokban könnyen ismerkedett, barátkozott, így került kapcsolatba B. Róberttel is. A vádlott alkalmi munkákból tartotta el magát és a családját, időnként kisebb vagyon elleni bűncselekményeket követett el, ezek miatt börtönben is ült.

Fotós: Gazdag Mihaly

A sértett a bűncselekményt megelőző napokban rendszeresen megfordult a máriapócsi kocsmákban. B. Róbert 2010. szeptember 22-én este az ismerőseivel kártyázott és iszogatott, majd a Muskátli presszóban folytatta a poharazgatást egészen addig, míg el nem fogyott a pénze. A szórakozást azonban folytatni akarta, így elhatározta, így vagy úgy, de pénzt szerez. A vádirat szerint a nyugdíjas férfi otthonához ment, a nyitott kiskapun át bejutott, kivágta a teraszablakon lévő szúnyoghálót, benyúlt a bukóra nyitva hagyott középső ablakszárnyon, a kilinccsel kinyitotta és bemászott az előszobába. A sértett az utcára nyíló első szobában aludt, ám felébredt és tetten érte a behatolót. Az idő férfi a párnája alól elhúzott egy riasztópisztolyt, amit B. Róbertnek sikerült megszereznie, majd a fegyverrel legalább huszonötször megütötte a sértett fejét és nyakát, ezzel rendkívüli fájdalommal és szenvedéssel járó koponyacsont-töréseket és agyzúzódásokat okozott. A nyugdíjas férfi még egy ideig magánál lehetett, majd eszméletét vesztette, végül vizenyős agyduzzanat következtében a helyszínen meghalt. B. Róbert egy másik szobában a szekrénysorban kutatott, eltette az ott talált – ismeretlen összegű – készpénzt, magához vette a riasztópisztolyt, és az ablakon keresztül távozott. A sértett holttestét hozzátartozói találták meg két nappal később.

Az ügyben ezután hosszú évekig nem történt előrelépés, egészen addig, míg a szakértő a helyszíni és a vádlott DNS-e között egyezést nem talált. B. Róbert akkor testi sértés miatt ült börtönben.

– B. Róbert tagadta a bűncselekmény elkövetését, azonban álláspontom szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok köre megnyugtatóan igazolja, hogy a vádlott követte el a terhére rótt cselekményt – hangsúlyozta perbeszédében dr. Halász Ágnes ügyész. A vád képviselője elmondta: az igazságügyi hemogenetikai szakértő a behatolás helyén azonosította a vádlott DNS-ét. A bűncselekmény időpontja előtt B. Róbertnek nem volt pénze, az est folyamán a barátjától ismeretlen helyre távozott, majd nagyobb összeggel tért vissza. Az akkori munkaadója cáfolta, hogy bármikor 20 ezressel fizetett volna a napszámosainak, így a vádlottnak is. Vallomásával ellentétben B. Róbertnek nem volt bejárása a sértetthez, így az a DNS – egyéb bizonyítékokkal is összevetve – csak a bűncselekmény elkövetésekor kerülhetett a lakóház ablakára.

– A helyszíni szemle adatai, az igazságügyi orvosszakértő véleménye, a tanúk vallomása alapján indítványozom, hogy a Nyíregyházi Törvényszék mondja ki bűnösnek a többszörös visszaeső B. Róbertet nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében. Ezért őt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélje, aminek fokozatát fegyházban állapítsa meg azzal, hogy a vádlott legkorábban 35 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra – nyomatékosította az ügyész.

Ezzel szemben B. Róbert kirendelt ügyvédje, dr. Nagy Ágnes a vádlott felmentését kérte.

– Védencem a büntetőeljárás egésze alatt határozottan tagadta a bűncselekmény elkövetését. Elmondta, hogy az eset napján hazafelé menet zörgéseket hallott a sértett kukoricásában, ezért odament, hogy megnézze, mi az a zaj. Nem járt a sértett otthonában, csak alkalmi munkavállalás miatt került vele kapcsolatba – ismertette a védő, s megjegyezte, a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján álláspontja szerint aggályos, hogyan keletkeztek a sértett sérülései.

Dr. Nagy Ágnes kifejtette: a vádlott DNS-e akkor kerülhetett az ablakra, amikor B. Róbert az alkalmi munka miatt az idős férfinél járt. Arra sem talált magyarázatot a védelem, hogy mi oka lett volna B. Róbertnek arra, hogy bántalmazza a sértettet. Több olyan kérdés is felmerül, amire az eljárás során nem kaptak választ, ilyen például a sértett riasztópisztolya, ami nem került elő. Kulcskérdés továbbá a pénz. A tanúk szerint a jó anyagi helyzetben lévő sértettnek volt félretett pénze, de a vallomásokból az is kiderül, hogy ez az összeg már jóval korábban hiányzott, nem bizonyított tehát, hogy aznap este tűnt el, ahogy az sem, hogy a vádlott lopta el. Az ügyvéd arra is rámutatott, hogy az idős férfi gyakran italozott ugyanazokkal az emberekkel, akik sokszor megfordultak a sértett házában, tudták, hol tartja a pénzét, a pénztárcáját. A védő szerint azonban arra nincs bizonyíték, hogy B. Róbert járt a lakásban, mert valószínűleg több, tőle származó ujj- és testfelület-lenyomatot találtak volna a vádiratban leírt dulakodás után. Az sem tisztázott, hogy a vádlott miként jutott be a házba, ugyanis a húsz centire felhúzott redőnyön és a bukóra nyitva hagyott ablakon keresztül nem fért volna be.

– Mindezek alapján úgy látom, hogy nincs olyan konkrét bizonyíték, ami megalapozhatná a vádlott bűnösségét, ezért bizonyítottság hiányában a felmentését kérném. Hozzátenném, hogy a minősítő körülmények – a nyereségvágy és a különös kegyetlenség – szintén nem igazolhatók közvetlen bizonyítékokkal, így amennyiben megállapítható a bűncselekmény, kérem, mellőzze azokat a törvényszék.

A tárgyalást vezető dr. Gunyecz Zoltán bíró rövid hallgatás után úgy döntött, hogy elnapolja B. Róbert utolsó szó jogán tett felszólalását és az ítélethirdetést. Arra kérte a vádlottat, szedje össze a gondolatait a következő, május 8-ai tárgyalásig.

CsA