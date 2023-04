Tiszadada, Nyíregyháza. – Én csak a haját kaptam el a takaróval együtt, de nem fojtogattam – ezt mondta az az 53 éves tiszadadai asszony, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség és akinek ügyében szerdán tartottak előkészítő ülést a Nyíregyházi Törvényszéken.

Annyit ivott, hogy nem tudott védekezni

A vádirat szerint R. Á. hosszú ideje szerelmi viszonyt folytatott egy helyi asszonnyal – a felesége tudott a viszonyukról, féltékeny volt, és ezt többször szóvá is tette. Tavaly június 18-án délelőtt R. Á. felkereste a szeretőjét, akivel legalább két liter bort megittak, szeretkeztek, majd elaludtak. A feleség délután 4 óra körül megjelent a nő lakásán, ahol a férjét és a szeretőjét az ágyban találta. Kiabálni kezdett velük, bemászott az ágyba, a nőt megütötte, cibálta a haját, majd a földre rántotta. A férje próbálta őket szétválasztani, de nem járt sikerrel, sőt, a felesége egy üvegből készült hamutállal fejbe vágta. Az ütéstől a feje vérezni kezdett, mire kimenekült a lakásból. A feleség tovább bántalmazta a nőt, és fojtogatta is: olyan erővel szorította meg a nyakát, hogy az asszony a helyszínen meghalt. Az áldozat vérében 4,84 ezrelék volt az alkoholtartalom, ami igen súlyos alkohol befolyásoltságot okozott – ittassága miatt nem volt képes arra, hogy érdemben reagáljon a támadásokra, a testén nem találtak védekezésre utaló nyomokat. Az egyik országos bulvárlap információi szerint az áldozatra csak két nappal később találtak rá – miután nem jelent meg a munkahelyén, keresni kezdték. Dr. Halász Ágnes ügyész az előkészítő ülésen azt indítványozta, hogy ha az asszony beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását, 19 év fegyházbüntetésre ítéljék és tíz évre tiltsák el a közügyektől.

Azt mondta, a férje ottmaradt

R. Á-né távmeghallgatással vett részt az előkészítő ülésen, és dr. Gunyecz Zoltán bíró kérdésére azt mondta, nem ismerhet be olyat, amit nem tett meg. – Valóban ott voltam, de csak a haját kaptam el, nem fojtogattam. Elmentem a lányomhoz, a férjem pedig ott maradt. Este azt mondta, vissza akar jönni hozzám, mert engem szeret – tette hozzá az asszony. Kirendelt védője indítványozta letartóztatásának megszüntetését, s bűnügyi felügyelet elrendelését, de a bíró ezt elutasította. Mivel R. Á-né nem ismerte be a bűnösségét, az eljárás tárgyalással folytatódik: június 13-án tanúkat és szakértőket is meghallgat majd a Törvényszék.

