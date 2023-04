A vádirat szerint a 32 éves nyírbátori férfi 2022. november 1-jén este az utcán szóváltásba keveredett szomszédjával, aki szóvá tette neki, hogy a kutyája nagyon hangosan ugat, és ez őt zavarja.

A vádlott ekkor elővett egy kést, amellyel a sértett orrát mélyen megvágta. Ettől a férfi térdre rogyott, a vádlott pedig a késsel a sértett hátát olyan erővel szúrta meg, hogy a sértett bordája is eltört. Ezt követően a késelő elmenekült, a sérült férfi pedig a közelben lakó testvérétől kért segítséget. A támadót a nyomozók másnap a testvérénél elfogták, és őrizetbe vették.

A sértett a hátán, szúrt sérülést és a borda törését szenvedett, mely miatt mellkasi levegő- és vér gyűlem alakult ki nála, amely életveszélyes állapotot eredményezett, orvosi segítség nélkül akár meg is halhatott volna.

Az azóta is letartóztatásban lévő vádlottal szemben a főügyészség 7 év fegyházbüntetés és 7 év közügyek gyakorlásától eltiltást indítványoz, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalásról.

- Dr. Borsodi-Buss Emese, helyettes sajtószóvivő -