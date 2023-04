A tájékoztatás szerint az ügyészség indítványára a hétvégén tartóztatta le a bíróság a férfit, akit felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak.

Azt írták, a 30 éves férfi 2022. június 15-én este anyagi sérelem miatt kért rendőri intézkedést. A kiérkező rendőrök meghallgatták őt, majd további intézkedés céljából távoztak, de rövid idő elteltével visszatértek és közölték a férfival, hogy sérelmét bírósági úton tudja érvényesíteni.

Ez a tájékoztatást azonban nem fogadta el az ittas férfi, feldúltan kijelentette, hogy neki most kell a pénz, így inkább maga intézkedik.

A férfi a távolodó szolgálati autó nyitott ablakán keresztül ököllel a rendőr feje irányába ütött, de csak a járművet találta el. Ezután a rendőrök kiszálltak az autóból és egyikük megfogta a férfi egyik karját, a gyanúsított azonban egyre agresszívebb lett, kirántotta magát a fogásból és az ingatlan udvarára menekült, ahol egy 3 méteres vascsővel fenyegette a rendőröket, megindulva feléjük - részletezte a főügyészség.

Hozzátették: az egyik rendőr a férfi támadásától tartva elővette a szolgálati maroklőfegyverét és azt maga előtt tartotta, ám a támadást végül az elkövető testvére megakadályozta.

A támadó elmenekült és végül európai elfogatóparancs alapján fogták el Németországban.

A többszörösen büntetett előéletű férfi nem ismerte be a bűncselekmény elkövetését - írták, megjegyezve: a terhelt védője fellebbezést jelentett be az egy hónapos letartóztatást elrendelő végzés ellen.

- MTI -