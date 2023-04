Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Őrzik a hagyományokat

A vármegye nyugati részén élénk önkéntes mozgalom tapasztalható, hiszen a Tisza mentén – Tiszadob, Tiszadada, Tiszavasvári és Tiszalök településeken – egyaránt jól működő önkéntes tűzoltó egyesületek vannak. A Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben ünnepelte 100 éves fennállását, a nagy múltú településen több mint ötezer ember biztonságának megőrzésében működnek közre.

Jelenleg hagyományőrző egyesületként tevékenykednek, 36 tagjukkal elsődlegesen megelőzési feladatok ellátásában, a katasztrófavédelmi munka népszerűsítésében vesznek részt a Hajdúnánás Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal és a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal együttműködve.

A város oktatási intézményeivel jó kapcsolatokat és nagyon szoros az együttműködést alakítottak ki. Rendszeresen cikkek jelennek meg a helyi újságban aktuális tűzvédelemi megelőzési feladatokkal kapcsolatosan A városi rendezvényeken, táborokban elsősorban a gyerekeknek szerveznek bemutatót, ezzel is népszerűsítve a tűzoltó hivatást, nevelve az utánpótlást.

Juhos László parancsnok 2012 óta tiszteletbeli tagja a New York-i tűzoltóságnak a 2001-ben elhunyt 343 tűzoltó közül jelképesen egyikük helyére állva, ezért minden évben közös megemlékezésen elevenítik fel a szomorú eseményt.

Fotók: ÖTE