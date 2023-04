Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolja az ügyész azt a 13 éves fiút, aki falubelijétől cigarettát és pénzt akart szerezni úgy, hogy közben késsel fenyegette – az ügyről dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség szóvivője tájékoztatta lapunkat.

Az otthonában is felkereste

A vádirat lényege szerint az általános iskolai tanulmányait folytató 13 éves fiú az idén január 18-án délután az egyik nyírségi település általános iskolájának környékén kerékpározott, amikor meglátta a gyalogosan arra sétáló 42 éves férfit. Megállt előtte a kerékpárral, majd néhány szál cigarettát és pénzt követelt tőle, s közben azzal fenyegette, hogy ha nem ad neki, megszurkálja.

A férfi elküldte a fiút, mire ő elővett a zsebéből egy 20 centiméter hosszúságú konyhakést, és azzal többször a sértett felé csapott. Fenyegetőleg lépett fel vele szemben, azt mondta, összeszurkálja, ha nem teljesíti a követelését. A sértett közölte a fiúval, hogy hagyja abba a fenyegetőzést, különben rendőrt hív. Erre a fiú eltette a kését, és hazament.

Ezzel azonban nem ért véget a cselekmény, mert este fél nyolckor a vádlott elment a sértett házához, rángatta az utcai kisajtót, és azt ordibálta, hogy engedje be. Az ajtó kinyílt, a ház teraszán a fiú találkozott a házigazdával, akit ismételten azzal fenyegetett késsel, hogy összeszurkálja, ha nem kap tőle pénzt és cigarettát. A sértett ismételten azt mondta a fiúnak, hogy hagyja abba a fenyegetőzést, mert rendőrt hív, mire a vádlott hazament.

Szakértők is megvizsgálták

Dr. Szilágyi László hozzátette: 12 és 14 év közötti gyermek ellen csak nagyon szigorú feltételek mellett indulhat nyomozás, illetve a letartóztatása is csak különösen indokolt esetben történhet meg. Ebben az ügyben le kellett tartóztatni az elkövetőt már a nyomozás során, mert kitartó szándékkal valósította meg a rablást, tartani lehetett attól, hogy ismét késsel támad a sértettre, ha szabadlábon marad. Az ilyen ügyekben kötelező szakértőkkel megvizsgáltatni a gyermeket – erre ebben az esetben is sor került. A szakértők megállapították, hogy a fiú nem kóros elmeállapotú, és rendelkezik büntetőjogi belátási képességgel, ezért vele szemben helye van a vádemelésnek.

– A fiatalkorúak ügyésze azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlott beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását, a bíróság ítélje 1 év és 6 hónap javítóintézeti nevelésre. A törvény előírja, hogy a 14. életévét be nem töltött elkövetőt nem lehet szabadságvesztésre ítélni, a legsúlyosabb intézkedés vele szemben a javítóintézeti nevelés lehet – mondta a szóvivő.

