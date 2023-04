Április 7–10. között fokozott közlekedésbiztonsági akciót tartanak Szabolcs-Szatmár-Beregben. Vármegyénk rendőrei a hosszú hétvége alatt nagy figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére, az ittas, bódult járművezetők forgalomból való kiszűrésére és a közlekedési szabályok betartatására.

– Az ellenőrzésre a vármegye bármely pontján és a nap bármely szakában számíthatnak a közlekedők – mondta lapunknak Koncz László alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője külön kiemelte: hazánkban zéró tolerancia van érvényben, azaz egyetlen korty alkohol sem engedélyezett annak, aki a gépjármű volánja mögé ül.

– A szabálykövető autósoknak és utasaiknak – a készlet erejéig – apró húsvéti ajándékkal kedveskednek kollégáink – árulta el az alezredes, s mint megtudtuk, a passzív biztonsági eszközök használatától a közlekedési szabályok – sebesség, előzés, kanyarodás – betartásáig mindenre kiterjed az ellenőrzés.

Az ünnep és a készülődés azonban más veszélyeket is rejthet, erről is beszélgettünk egy bűnmegelőzési szakemberrel.

A húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátás időszaka, sokan indulnak útnak, ezekben a napokban a közúti forgalom a többszörösére növekedhet, de nemcsak a közlekedés, hanem előtte az ünnepi készülődés is rejt veszélyt. A vármegyei rendőr-főkapitányság szakembereinek segítségével foglaltuk össze, mire figyeljünk és mit tegyünk, hogy bűn- és balesetmentesen teljen a négynapos ünnep.

Kifinomult módszerek

– Az év bármely időszakában előfordulhat, hogy valaki bűncselekmény sértettjévé válik, de ennek lehetősége nagyobb az ünnepek előtti bevásárlások időszakában – mondta Oláh János alezredes. A bűnmegelőzési osztály kiemelt főelőadója kifejtette, az üzletekben és piacokon rengeteg a vásárló, s miután több napra és vendégekre is számítva többet vásárolnak, a pénztárcába is több pénz tesznek, ami csábító a bűnözőknek. A (zseb)tolvajok kifinomult módszerekkel „dolgoznak”, észrevétlenül, egyetlen mozdulattal emelik el a pénztárcát vagy más értéket, éppen ezért azt mindig tartsuk zárva, s ha lehet, szorítsuk magunkhoz, ne hagyjuk pulton, bevásárlókocsiban – tanácsolta az alezredes.

Az elkövetők leginkább nagyobb bevásárlóközpontokban, forgalmas helyeken, tömegközlekedési eszközökön szemelik ki áldozataikat, és közvetlen közelükbe férkőzve szerzik meg értékeiket. S ugyanez igaz az autóra is. Az utastérben, jól látható módon ne helyezzünk el semmit! Pakoljunk a csomagtartóba, mert akár egyetlen doboz vagy táska miatt is feltörhetik az autónkat, ami akkor is előfordulhat, ha kirándulni megy a család, így ilyenkor is ügyeljünk arra, hogy belső térben semmilyen érték nem maradjon.

A csalók nem pihennek

Az ünnep alatt üresen maradt ingatlanok is könnyen a bűnözők célpontjává válhatnak.

– Törekedjünk arra, hogy a lakások, családi házak ne maradjanak őrizetlenül, felügyelet nélkül. Kérjük meg rokonainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket, hogy figyeljenek otthonunkra. Ha van jelző- és riasztórendszerünk, azt még rövid távollét idejére is kapcsoljuk be, s rendszeresen ellenőrizzük a működését – figyelmeztetett Oláh János. Megjegyezte: a gyorsforgalmi utak parkolóiban, üzemanyagtöltő állomásokon, pihenőhelyeken előforduló műszaki hiba, útbaigazítás kérése nem mindig a véletlen műve. Aki segíteni akar, vagy éppen segítséget kér, lehet, hogy rossz szándék vezeti, ilyen helyzetben legyen mindenki nagyon óvatos és körültekintő!

Aki otthon tölti az ünnepet, arra figyeljen, hogy idegent ne engedjen be a lakásába. A világhálón pedig nem mindenki jó szándékú, a csalók egyetlen célja, hogy megkárosítsanak másokat. Ezt ugyancsak óvatossággal és az internetes biztonság megteremtésével megakadályozhatjuk. Online vásárláskor lehetőleg belföldi kereskedelmi webhelyeken vásároljunk, így nagyobb valószínűséggel kerülhetjük el az esetleges problémákat. Vásárlás előtt olvassuk el az értékeléseket, ismertetőket az adott termékről. Óvakodjunk a hihetetlenül jó ajánlatokat kínáló reklámoktól vagy a csodát ígérő termékektől, mert valószínűleg hamis, ha túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen – hangsúlyozta az alezredes.

Egyetlen kortyot sem!

Minden rendőrkapitányságot bevonva tart négynapos közlekedésbiztonsági ellenőrzést a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Mint Koncz László alezredes elmondta: vezetés előtt senki ne fogyasszon alkoholt. Az már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést, romlik a döntéshozó és koordinációs képesség. Aki ittasan vagy tudatmódosító szer hatása alatt vezet, saját és mások életét is veszélyezteti.

– A zéró tolerancia egyértelmű, egyetlen korty alkohol sem engedélyezett annak, aki járművet vezet! – hangsúlyozta a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek, a sérülések megelőzésében pedig a passzív biztonsági eszközöknek kiemelten fontos a szerepe, ezért mindig használni kell azokat, és ez vonatkozik a biztonsági gyermekülésekre is.

– A sebességtúllépés az egyik legfőbb baleseti ok. Éppen ezért mindig induljanak el időben, s inkább késsenek pár percet, mintsem soha ne érjenek oda – mondta az alezredes, aki a várható megnövekedett forgalomra, egyes helyeken – Tokaji, Sóstói út – a torlódásra is figyelmeztetett. Jelezte, ha visszatér a tavaszias időjárás, a motorosok is megjelenhetnek a forgalomban, rájuk is figyeljenek a járművezetők.

KM