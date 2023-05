Máté Antal, Nyírbátor polgármestere röviden összefoglalta az elmúlt 140 év történetét: beszélt a kezdeti, önkéntes egyesületről, majd arról, hogy amikor 1896-ban úgy döntöttek, hogy városházát építenek, az egyik feltétel az volt, hogy az óratoronynak tűzfigyelő célokat is el kell látnia. A hivatásos tűzoltóság a II. világháború után jött létre, az amerikai hadsereg egyik itt hagyott, leselejtezett járműve volt az első esetkocsijuk. Amikor 1973-ban Nyírbátor városi rangot kapott, közérdek volt az önálló tűzoltóság létrehozása, ami 1996-tól önkormányzati fenntartásban működött tovább, 2012 óta pedig újra az állam irányítás alatt áll. A feladataikat magas szakmai színvonalon látják el, több nagy tüzet is sikerült úgy megfékezniük, hogy személyi sérülés nem történt – ilyen volt például az 1986-os Cereol-tűz, amikor 200 tonna maghéj égett, de szerencsére a 2018-as Farmol gyárban bekövetkezett tüzet is rövid idő alatt eloltották. Sokan azt gondolják, hogy „csupán” annyi a dolguk, hogy tüzet oltsanak, ám rengeteg hatósági feladatuk is van, s mindezek mellett Nyírbátor, illetve a környező települések közéletében is aktívan részt vesznek. Köszönet és hála jár nekik – fogalmazott Máté Antal.

Nemes hivatás

– Nagyon hosszú volt az az út, amíg a lóvontatta kocsifecskendőktől eljutottunk a mai, modern járművekig és felszerelésekig – mondta Varga Béla tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató, aki azt is kiemelte, hogy az elmúlt évek nehézségekkel terhelt időszakában is kiemelkedően teljesített az állomány. – Méltán lehetünk büszkék tűzoltóinkra, hiszen mindig készen állnak arra, hogy segítsenek, és soha nem hagyják cserben azokat, akik a bajban várják őket, és számítanak rájuk – tette hozzá.

– Ha kell, vállt vállnak vetve küzdenek egymásért, és embertársaikért, s a körülményekkel is dacolva garantálják a településen élők biztonságát – így fogalmazott dr. Sölch Gellért Boldizsár, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. – A tűzoltók a mindennapokban a békét és a nyugalmat jelentik, bajban pedig a segítséget. A helyi közösségek számíthatnak rájuk, de akkor is helyt állnak, amikor a pandémia vagy a menekültek ellátása pluszfeladatok elé állítja az országot. A munkájuk, ami számukra az életüket jelenti, nemes hivatás, érdemes arra, hogy a fiatalok közül is egyre többen válasszák – mondta a helyettes államtitkár, aki miniszteri elismerő oklevelet adott át, majd Varga Béla ismerte el kollégái munkáját.

