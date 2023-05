A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 450 diákja tanulságos programon vehetett részt április 26-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg negyedik legnagyobb területű településén ugyanis közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési napot szerveztek az iskolásoknak. Ahogy azt Gurbán Csaba századostól, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozójától és Farkas János Zoltán századostól, a Balkányi Rendőrőrs parancsnokától, a két fő szervezőtől megtudtuk, az esemény célja a gyerekek biztonságos közlekedésre nevelése bűnmegelőzési tanácsokkal fűszerezve, valamint a rendőri munka népszerűsítése.

A biztonságos közlekedésre nevelést persze ne úgy képzeljük el, hogy a balkányi diákok feszesen ülnek a réten, és egy zsaru szigorú intelmekkel látja el őket. A program számos érdekességet tartogatott a fiatalok számára. Minden résztvevő közlekedésbiztonsági tesztet írt, kerékpáros ügyességi pályán kellett átevickélniük, traffipax előtt mérhették meg, mennyire gyorsan futnak, megnézhették közelről a szolgálati autót, a rendőrmotort, megismerkedhettek a katasztrófavédők és a mentősök munkájával, és persze felpróbálhatták a zsaruk által használt testpáncélt is. Kutyás bemutatót tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályának munkatársai, a baleset-megelőzési bizottság szakemberei pedig játékos feladatokkal várták a fiatalokat. A versenyek legjobbjait, főként a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány jóvoltából, biciklivel, pörgősfocival, játékokkal, focilabdával jutalmazták. Szó esett a bűnmegelőzésről is, főként annak legújabb, interneten elkövetett változatairól, ezekről sokat megtudhattak délután az idősebb balkányiak is, de ahogy a szervezők említik: erről mostanában nem lehet eleget beszélni. Vigyázzunk az utakon és a világháló olykor veszélyes útjain is!

