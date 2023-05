A Mátészalkai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói együttműködve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya munkatársaival összehangolt rendőri intézkedés keretében Budapest, VIII. kerületében elfogták V. R. 31 éves győrteleki lakost 2023. május 25-én. A férfi ellen összesen tizenegy elfogatóparancs volt érvényben. Több bíróság is körözte, mert nem kezdte meg önként a kényszerítés, testi sértés, járművezetés ittas állapotban, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetéseinek letöltését. Többszörösen körözték a férfit ezeken túl azért is, mert a részére kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, és azokat a bíróság elzárásra változtatta, de folyamatban lévő büntetőlejárásokban is szükségessé vált a felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása.

A rendőrök budapesti tartózkodási helyükön elfogták a férfi élettárását is F. D. 22 éves győrteleki lakost. A nő ellen egy elfogatóparancs volt érvényben, amit a Mátészalkai Rendőrkapitányság rendelt el azért, mert a szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg, és azt a bíróság elzárásra változtatta. A rendőrök a körözött férfit és nőt előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahonnan büntetés-végrehajtási intézetbe vitték őket.