Ismertetik, hogy május 22-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet, ami legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető felületen. Aki nem véglegesíti a tervezetet, nem is nézi át, annak - az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve - automatikusan érvényes bevallássá válik a tervezete május 22-ével.

Hangsúlyozták, az őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók részére készített bevallási tervezet csupán egy "ajánlat", ami nem válik automatikusan bevallássá. Ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni a vállalkozói, az önálló tevékenység, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ebben a körben ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 22-én személyijövedelemadó-bevallássá.

Ha nem módosítják a bevallási tervezetét, vagy saját maguk nem készítenek, és nem nyújtanak be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidővel felhívja őket, hogy pótolják a hiányt. Ha ez elmarad, akkor a NAV ötvenezer forint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztó őstermelőt, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyt, illetve az egyéni vállalkozót - emelte ki a NAV.

A civil szervezeteknek, vallási közösségeknek és a Nemzeti Tehetség Programnak felajánlható 1+1 százalékokról szóló rendelkezőnyilatkozat legegyszerűbben a NAV eSZJA-felületén adható be hétfőn éjfélig - tájékoztatott az adóhivatal.

Forrás: MTI