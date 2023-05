Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki 2022. szeptember 30-án a hajnali órákban a lakásukon húsklopfolóval és késsel támadt a feleségére.

A vármegyei főügyészség vádiratának lényege szerint a vádlott és a sértett 2020 augusztusában házasságot kötöttek, majd a következő év januárjában megszületett közös gyermekük is. Kapcsolatuk azonban megromlott, rendszeresen veszekedtek, 2022 májusában a nő el is költözött a közös lakásból. A vádlott ezt a helyzetet nem tudta elfogadni, többször hívta telefonon a nőt, ellenőrizte, hogy merre jár.

2022. szeptember 30-án 04 óra 30 perckor a vádlott telefonon felhívta a sértettet, és a nyírteleki lakásukra invitálta. A sértett 06 óra körül gépkocsival megérkezett a lakáshoz, ahová a vádlott beengedte, majd az ajtót kulcsra zárta. Ezt követően kérdőre vonta a feleségét, hogy az hol töltötte az előző estét, majd a konyhában az asztalnál ülő nőt, egy előre odakészített húsklopfolóval fejbe vágta, amitől a nő a földre esett. A húsklopfolóval még többször megütötte a nőt, annak nyele el is tört, ezt követően egy nagyobb méretű kést vett magához a vádlott és azzal a hátán többször megszúrta a nőt, majd egy újabb késsel a nyakát szurkálta össze. A sértett kiabálására felébredt a másik a szobában alvó 1,5 éves kislányuk, sírni kezdett, mire a vádlott a nőt behúzta a szobába, ahová bekészített egy fejszét és egy kötelet is. A nő úgy menekült meg a kilátástalan helyzetéből, hogy halottnak tettette magát, mire a vádlott abbahagyta a bántalmazását. A vádlott bement a fürdőszobába, ahol megpróbálta az ereit felvágni, eközben a nő kimenekült a lakásból, és a szomszédtól kért segítséget. A sértett sérülései életveszélyesek voltak, 4-5 hét alatt gyógyultak meg, azonban amennyiben nem kap időben orvosi ellátást, illetve a szúrások nyaki nagyeret érintettek volna, akkor a helyszínen bekövetkezett volna a halála.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja a letartóztatásban lévő férfit, és azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje 17 év fegyházbüntetésre abban az esetben, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.

- Dr. Szilágyi László, főügyészségi csoportvezető ügyész, sajtószóvivő -