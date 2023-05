A Nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz térségünkben is csatlakoztak önkormányzati, valamint önkéntes tűzoltóságok is.

A legtöbb érdeklődő a legnagyobb laktanyába, a nyíregyháziba érkezett vasárnap. Több mint ezerötszázan nézték meg Nyíregyháza hivatásos és önkéntes tűzoltóinak speciális eszközeit, felszereléseit, valamint különleges tűzoltószereket, -járműveket is megnézhettek, némelyikbe fel vagy beülhettek. A gyerekek nekik megfelelő méretű bevetési védőruházatot is felpróbálhattak, légvédelmi szirénát is kipróbálhattak, valamint tűzoltórelikviákat is megcsodálhattak az érdeklődők és a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatták be, mi történik akkor, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket.

Fotó: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy