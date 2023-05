Az előző év munkáját értékelték csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszéken megtartott összbírói értekezleten és az azt megelőző sajtótájékoztatón.

– A Nyíregyházi Törvényszék és hat helyi bírósága a maga 481 engedélyezett bírói létszámával a közepes méretű bíróságok körébe tartozik. Sajátossága, hogy határ menti vármegyeként az országos átlagtól eltérően Szabolcs-Szatmár-Beregben találkozunk nemzetközi elemeket tartalmazó ügyekkel. Országosan 2,8 százalékkal csökkent a bíróságokra érkező ügyek száma 2022-ben az azt megelőző évhez képest, de mégis körülbelül 1,15 millió üggyel kellett megküzdeniük a bíráknak. A Nyíregyházi Törvényszéken és bíróságain ez az arány 13,6 százalék, ám a bírák a tavaly érkezett 64 577 mellett további több mint ezer korábbi ügyet is befejeztek. Ezzel jelentősen, 11,3 százalékkal csökkent az ügyhátralék – ismertette elöljáróban dr. Csillám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese.

– Nyíregyházára 2022-ben elsősorban nehéz gazdasági ügyek érkeztek, a törvényszék mindezek mellett arra is törekedett, hogy a kevesebb ügyérkezés miatt esetleg felszabadult munkaerejét a régi ügyek befejezésére fordítsa. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2020-ban erre vonatkozóan meghirdetett program rendkívül sikeres, itt például 43,8 százalékkal csökkentek a két éven túli ügyek, ami óriási teljesítmény.

– Ha első fokon elfogadnak egy ítéletet az állampolgárok, az azt jelenti, hogy a bírák megnyugtató döntést hoztak. A Nyíregyházi Törvényszék és bíróságai esetében a járásbíróságokon civilisztikai ügyszakban ez az arány 95,5 százalék, büntető ügyszakban is mindössze az ügyek 28,5 százalékát fellebbezik meg a felek. Ezek a mutatók egyértelműen igazolják az ítélkezés hatékonyságát, gyorsulását, valamint az állampolgári elfogadottságot – osztotta meg az ítélkezés megalapozottságához kapcsolódó részleteket dr. Csillám Katalin. Hozzátette: az Országos Bírósági Hivatal feladata, hogy biztosítsa a személyi és tárgyi feltételeket, 2022-ben 30 millió forintot fordítottak épületenergetikai korszerűsítésre, külső állagmegóvási munkálatokra, valamint megkezdődött a Kisvárdai Járásbíróság teljes rekonstrukciója. A tervek elkészültek, így hamarosan elindulhat a közbeszerzési eljárás. További kiemelkedő adat: tavaly összesen 1772 távmeghallgatást tartottak, ami összehasonlítva a többi bírósággal, szintén nagyon szép szám – jegyezte meg az elnökhelyettes.

– Annak ellenére, hogy a nyíregyházi egy közepes méretű törvényszék, 2022-ben az országos ügyek 5,6 százaléka ide érkezett be, ami kiemelkedően magas arány. Az ügyérkezésünk tavaly csökkent ugyan, a 2020-ast még így is meghaladta 3,3 százalékkal. Egyfajta hullámzást tapasztalunk tehát, a célunk azonban az, hogy időszerűen, magas szakmai színvonalon dolgozzuk fel a beérkező ügyeket – vette át a szót dr. Vadász Mihály. A Nyíregyházi Törvényszék elnöke kifejtette: egy év alatt 40 százalékkal emelkedett az I. fokra beérkezett ügyek száma, azonban ez nem volt negatív hatással az eredményeikre. – A járásbíróságainkra érkezett polgári peres ügyek 89,7, míg a büntetőperes ügyek 86,7 százaléka az érkezéstől számított egy éven belül be is fejeződött. Ez azt jelenti, hogy a polgárok számára nemcsak megnyugtatóak, hanem gyorsak is az itt hozott döntések.

– Jelenleg 110 aktív bíróval és 40 bírósági titkárral dolgozzuk fel a bírósági ügyeket. Az előző évben nyugdíjba vonult kollégák pótlása folyamatban van, rövidesen a négy megüresedett bírói álláshelyet is betöltjük. A Nyíregyházi Törvényszék sem mentesült a gazdasági nehézségek alól, azonban ezeket jól kezeltük. A Kisvárdai Járásbíróság rekonstrukciója mellett szeretném kiemelni a Toldi utcai bírósági épületünk felújítását, ami most is tart. A munkálatok befejezése után gazdaságosabban és környezetbarátabban működtethetjük az egyik legnagyobb épületünket. Arra törekszünk, hogy minél jobb körülményeket teremtsünk a hozzánk fordulók és az igazságügyben dolgozók számára is – tette hozzá.

KM