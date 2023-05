A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a többszörösen büntetett előéletű 30 éves férfi 2022. július 22-én este a nyírségi település egyik kocsmája előtt összeverekedett haragosával és annak testvérével. A következő éjszaka a férfi felkereste a haragosa házát, majd az otthonról magával vitt benzines üvegpalackot – melynek a végébe egy papírdarabot dugott – meggyújtotta, és a ház falához dobta, a tetőhöz közeli részen. Szerencsére az üvegpalack nem esett be a nyitott ablakon a szobába,

hanem széttört a falon, meggyújtva így a stablondeszkát és egy elektromos dobozt. Jutott a benzinből a szomszéd ingatlan udvarán álló trambulinra is, amely szintén meggyulladt.



A vádlott tisztában volt azzal, hogy a házban többen is tartózkodnak, noha a haragosa éppen nem volt otthon. Az egyik lakó észlelte a tüzet, felébredt, és felkeltette az idős szüleit is azzal, hogy meneküljenek ki a házból. A szülők azonban attól tartottak, hogy megtámadják őket az utcán, ezért még 15-20 percig nem mertek kimenni az udvarra. Előbb inkább telefonon kértek segítséget hozzátartozóiktól, majd amikor azok megérkeztek, a tüzet is eloltották.



A gyújtogatásban senki nem szenvedett sérülést, azonban a vádlott szándéka az ügyészség szerint arra irányult, hogy több ember életét is kioltsa, ráadásul a tűzhalál jelentős szenvedést okozott volna a sértetteknek.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja a letartóztatásban lévő férfit, és azt indítványozta a vádiratban, hogy amennyiben beismerő vallomást tenne és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor a bíróság 15 év fegyházbüntetésre ítéli.

Az ügyben döntést a Nyíregyházi Törvényszék fog hozni.

A mellékelten fotókon a kigyulladt ház és megégett trambulin látható.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség -