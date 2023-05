A fényképes hirdetések korában nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy egy áron alul kínált értéktárgy érdeklődést generáljon. Egy igényes formatervezésű, újszerű állapotban lévő kerékpárról bárki meg tudja mondani, ez bizony megér 20-30 ezer forintot. Erre alapozott M. Milán, alias Varga Miklós is, aki 2022 júliusa és 2023 februárja között 13 biciklit lopott el Nyíregyháza területén, és ezzel 181 ezer forinthoz jutott.

Forrás: police.hu

– Először egy külföldi férfi képmását orozta el, vélhetően egy hirdetésből, amikor a legnagyobb közösségi oldalon álprofilt hozott létre Varga Miklós néven. Célzottan lezáratlan kerékpárokra vadászott Nyíregyháza olyan részein, ahol feltételezte, hogy értékesebb darabokat talál. Törvénybe ütköző tervét siker koronázta, főleg miután észrevette, hogy meghibásodott az egyik zárt lakópark elektromos kapuja, és így oda gond nélkül bejuthatott, de garázsokból is vitt el bicikliket – vázolta Gombos Andrea százados, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság betörési és járműfelderítési alosztály kiemelt fővizsgálója, és rögtön rátért az elkövető családi drámájára. – M. Milán apja a közelmúltban elhalálozott, anyja új partnere pedig nem sokáig nézte jó szemmel, hogy a fiatalember nem akar a saját lábára állni. Ennek az lett a vége, hogy a munka nélküli M. Milánnak albérletbe kellett költöznie, ahol hamar szemben találta magát a valósággal és annak anyagi vonzatával.

Létfenntartáshoz szükséges bevételét bűncselekményekre alapozta, és kezdetben azt csinálta, hogy az említett lakóparkban lefotózta az ellopásra kiszemelt biciklit, majd azt a közösségi média piacterén jóval áron alul kínálta.

Miután egy vevővel megegyezett, visszament, és a kerékpárt el is lopta. A nyomott árat azzal indokolta, hogy Varga Miklós külföldre költözik, és sürgette is a vevőket, hogy még aznap fizessenek. Ő az átadásoknál a saját nevén mutatkozott be, és azt mondta, Varga Miklós az unokabátyja.

Gombos Edina százados

Január 13-án az ügy fordulatot vett. Az egyik károsult jelezte a zsaruknak, hogy meglátta az ellopott bringáját a legnagyobb közösségi oldal piacterén egy Varga Miklós nevű felhasználó kínálatában.

Két nyomozó, Baranyai Ferencné főhadnagy és Bunász Zsoltné zászlós adta vissza a bringákat

– A kamuprofil vizsgálata során jutottunk el M. Milánhoz. Még anyja lakcímére volt bejelentve, a szülőtől kaptuk meg a telefonszámát, és behívtuk kihallgatásra – folytatta a százados. – Együttműködő volt, és elismerte három bicikli ellopását. Szabadlábon védekezett, mi pedig elemezni kezdtük a térfigyelők felvételeit, majd hamarosan újabb lopásoknál került képbe. Az is bizonyítást nyert, hogy a rendőrségről egyenesen a lakóparkba ment, ahonnan ezután két kerékpárt vitt el. Idézést küldtünk neki, amire nem reagált, és kiderült, hogy a főbérlője időközben kitette az utcára, mert a lakbért nem fizette.

Körözést adtunk ki, és január 25-én találtak rá kollégáim egy nyíregyházi társasház lépcsőházában.

Előállítottuk, és kihallgatását követően őrizetbe vettük. Mobiltelefonjának híváslistáján megtaláltuk a vevőkkel folytatott beszélgetéseit, és felvettük velük a kapcsolatot. Együttműködtek velünk, és a 13-ból 11 kerékpárt sikerült lefoglalnunk, ezeket már visszaadtuk tulajdonosaiknak. Két biciklit nem leltünk fel. Az egyiket a vevő egy ismeretlennek értékesítette, a másikat az elkövető adta el hirdetés és telefonos előzmény nélkül, szintén ismeretlen vásárlónak.

A bűnismétlés és a szökés, elrejtőzés veszélye miatt a bíróság elrendelte M. Milán letartóztatását. Üzletszerűen elkövetett 11 rendbeli lopás bűntettével gyanúsították meg, lezárt aktáját megküldték az ügyészségre. Összesen 1 353 700 forintos kárt okozott, ebből 1 207 000 forint megtérült.

