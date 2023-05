A középkorú román férfi 2023. május elején Romániában megállapodott egy elefántcsontparti és két kongói állampolgárral, hogy őket személyenként 600 Euró összegért Bukarestből Budapestre szállítja személygépkocsival. Május 6-án, Bukarestben fel is vette őket a személygépkocsijába, és a magyar államhatár közelébe vitte, ahol kiszállította őket a kocsiból, és meghagyta nekik, hogy gyalogosan keljenek át a határon. Eközben a román férfi gépkocsival a Csengersimai Közúti Határátkelőhelyen belépett Magyarország területére, ezalatt mobiltelefonon - internetes applikáción keresztül - angol nyelven folyamatosan tartotta a kapcsolatot a migráns személyekkel, őket Csengersimán egy parkolóban várta.

A határőrök - lakossági bejelentésre - Csengersima és Gacsály település között először az elefántcsontparti, majd néhány órával később a híd alatt bujkálva a két kongói migránst is elfogták. A telefonjaikból kinyert információk alapján pedig percek alatt az embercsempész férfi is kézre, majd őrizetbe került.

A rendkívül gyors nyomozásnak köszönhetően a férfit az ügyészség 72 órán belül bíróság elé állította, és az ügyében ma ítélet is született. A Mátészalkai Járásbíróság a férfit embercsempészés minősített esete miatt mondta ki bűnösnek, és vele szemben

2 év végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, közel 200.000 forint pénzbüntetést, 600 EUR vagyonelkobzást szabott ki, és 4 évre kiutasította az országból.

- Dr. Borsodi-Buss Emese, helyettes sajtószóvivő -