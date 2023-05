Tréfának indult, tragédiába torkollott tavaly augusztus 10-én Tarpán egy sörözés – a halált okozó testi sértés miatt indult eljárás vádlottja szerdán állt a Nyíregyházi Törvényszék dr. Stál József vezette tanácsa elé.

Ok-okozati összefüggés

A vádirat szerint B. L. az említett napon szűrővizsgálatokon vett részt, majd délután négy óra körül odament a Nemzeti Dohánybolt előtt álldogálókhoz, hogy kérjen egy szál cigit. Az egyik helyi férfi sörrel kínálta, majd pénzt adott neki arra, hogy vegyen magának fél deci pálinkát. Amikor B. L. visszatért hozzájuk, beleivott a sörösdobozba, de annak a tetejét és az oldalát korábban pillanatragasztóval kente be a későbbi áldozat, így a doboz odaragadt a vádlott szájához. Megpróbálta letörölni, mire a társaság tagjai kigúnyolták, s kinevették, ő pedig megütötte S. K.-t. A férfi hanyatt esett, s később belehalt a koponyasérüléseibe. Az ügyész, dr. Kruták Gyula elmondta, a halála ok-okozati összefüggésben van az elszenvedett sérüléseivel, és mivel B. L. cselekvési képessége korlátozott, úgy vélte, hogy nem állnak fenn a bűnösséget beismerő nyilatkozat feltételei – ezzel a kirendelt védő, dr. Bojté Gizella is egyetértett –, így az előkészítő ülésen nem születetett ítélet. Mert bár a vádlott elismerte, hogy megütötte S. K.-t, a bíró, az ügyész és az ügyvéd is úgy vélte, meg kell ismerni az elmeorvosi szakértő véleményét ahhoz, hogy arányos büntetés születhessen. Dr. Stál József tárgyalásra utalta az ügyet, amit pár perccel az előkészítő ülés befejezése után el is kezdett.

Elütötte egy autó

– Nem lett volna szabad megütnöm, nagyon sajnálom, ami történt, de szerintem a helyemben senki sem köszönte volna meg neki, hogy így bánt velem – mondta B. L., akivel a sors nem volt kegyes.

Három hónapos korában vérhasban kis híján meghalt, és amikor első osztályos volt, elütötte egy Zsuguli. Koponyasérülést szenvedett, emiatt később epilepsziás lett. Ahogy fogalmazott, azóta az idegrendszere nincs a helyén, könnyen agresszívvá válik. Néhány évvel később leesett a létráról, és eltört a medencecsontja. Szinte havi rendszerességgel 1-2 napot kórházban tölt, gyakran vannak rohamai. Azt mondta, vannak, akiknek jól esik, ha őt szekálhatják, noha tudják, hogy beteg. Ez történt tavaly augusztus 10-én is.

„Csúfságolódtak” rajta

– A ragasztótól úgy összeragadt a szám, hogy nem tudtam beszélni, csak dörmögtem, mint egy medve. A pulóverem ujjával próbáltam ledörzsölni a számról és a kezemről a ragacsot, ők meg csak álltak ott, és kacagtak. „Csúfságolódtak” rajtam, és én ezt nem szeretem, ideges leszek tőle. Ráadásul a halott édesanyámat is szidták – nem is ismerték, hogy mertek rá rosszat mondani? Rámutattam K-ra és azt mondtam, fogadjunk, hogy te voltál. Csak kacagott, én pedig hatalmas nagy idegbe borultam. Odamentem hozzá és egyszer a füle alatt, az arcán megütöttem. Nagyon részeg volt, ezért nem tudta megtartani az egyensúlyát és hanyatt vágódott. Mindenki nagyon megijedt, én is: odamentem és láttam, hogy vérzik a feje, s nem lélegzett. Elkezdtem nyomkodni a mellkasát, de rögtön ott voltak az egészségügyisek, próbálták újraéleszteni – emlékezett vissza az eseményekre B. L., aki azt mondta, soha életében nem bántott senkit.

A tárgyaláson levetítették a térfigyelő kamera felvételeit: szörnyű volt látni, ahogy B. L. ütése után S. K. hanyatt esik és nem mozdul többé. A vádlott azt mondta: nem akarta, hogy K-nak bántódása essen, de a történteken már nem tud változtatni.

SZA