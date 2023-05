Brutálisan megölte volt párját egy nyírkátai férfi hétvégén a településen. Erzsébet, aki négy és fél hónapos terhes volt exétől, mindössze pár nappal a tragédia előtt költözött el az agresszív férfitól egy barátnőjéhez. Szombaton hajnalban azonban rálelt volt élettársa, aki a nőt először kicsalta a házból, majd a hajánál fogva kihúzta magával a szántóföldekre, és ott végzett vele. A holttestre helyi férfiak bukkantak rá, segíteni azonban már sem az anyán, sem a magzatán nem tudtak.

Nincs pénzük eltemetni Erzsébetet

Erzsébet édesanyja, és testvére is sokkos állapotban van a történtek óta. Mária, a Nyírkátán megölt terhes nő húga most az interneten gyűjt pénzt testvére temetésére. Azt mondja, beszélt már egy kazincbarcikai temetkezései vállalattal, de rengeteg pénzbe kerülne a temetés.

Pedig csak egy tisztességes, szerény temetést szeretnénk neki

– mondja Mária, akinek a héten kell majd bemennie Debrecenbe, a patológiára testvére papírjaiért, de a holttest kiadásáért is fizetniük kell.

„Várom, hogy összegyűljön a pénz, hogy tudjak menni" - mondja Mária. „Édesanyám sokkos állapotban van, még nem fogta fel, mi történt. Igazából én sem, csak nekem erősnek kell maradnom a két kicsi gyerekem miatt” – mondta Mária a Ripostnak.

Meggyalázta a holttestet

Ismertem azt a férget, aki ezt tette vele. Remélem megrohad benn a börtönben, remélem, hogy most meg ő fogja megölni magát

– írta egy ismerős a testvér oldalán. A megölt asszony testvére azt mondja, benne most a düh és a fájdalom dolgozik. Ő többet tud jóval, mint ami eddig a hírekbe belekerült. „Nagyon nehéz ez. Tudni, hogy milyen kínok között vette el az életét. Kicsalta az útra, aztán ki tudja hány ház udvarán keresztül húzta át a hajánál fogva. Szó szerint kivégezte a testvéremet és aztán még meg is gyalázta. Igen, megerőszakolta. Sajnos ezt is elmondták a rendőrök.

Ez egy elvetemült pszichopata állat”

– mondja a testvér.

Bár sem Erzsébetet, sem magzatát nem hozza már ez vissza, a család abban bízik, hogy a bűnös elnyeri majd megfelelő büntetését.

„Bízom az igazságban. Ez a gyilkos két ember életét vette el! Remélem olyan büntetést kap, ami enyhíti a fájdalmunkat, minimum 10 év feletti börtönbüntetést vagy életfogytiglant” – mondja Mária, aki attól tart, hogy a férfi beállíttatja magát elmebetegnek, hogy úgy ússza meg a büntetést. A tárgyalás előtt azonban még előttük van a temetés, a családnak pedig most az a kitűzött célja, hogy megadhassák a végtisztességet Erzsébetnek.

