Tiszadobon büszkék az önkéntes tűzoltókra

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Kiválón szervezik és biztosítják a tűzmegelőzési és tűzoltási, kárelhárítási és mentési feladatok ellátását. A Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a millennium évében alakult, tehát 1896 óta fontos szerepet játszik a helyi közösség biztonságának fenntartásában. A település méltán büszke az önkéntes tűzoltók áldozatos munkájára, az elkötelezettségük példa értékű a nagyközség életében. Tűzoltás, kárelhárítás Az egyesület alapfeladatának megfelelően szervezi és biztosítja a tűzmegelőzési és tűzoltási, kárelhárítási és mentési feladatok ellátását, de ifjúságneveléssel is kiemelkedően foglalkoznak. Az ÖTE tagok gyakran tartanak tűzvédelmi oktatásokat a helyi közösségekben, hogy felhívják a figyelmet a tűzvédelmi kockázatokra, útmutatást adnak arra vonatkozólag, hogyan lehet megelőzni a tűzeseteket.

Jelenlegi taglétszámuk 37, s szinte mindenki rendelkezik tűzoltó alaptanfolyami képesítéssel, heten gépjárművezetői végzettséggel és kezelői típus vizsgával, hárman pedig tűzoltásvezetői végzettséggel is rendelkeznek az egyletben. A tűzoltó szakfelszereléseket, egyéb alkalmazható eszközeiket minőségi szempontból folyamatosan fejlesztik. A GAZ 66 típusú gépjárműfecskendőjük több mint két évtizede szolgálja a hatékony beavatkozást. Humanitárius segítségnyújtás Bán Gábor parancsnok vezetésével fontosnak tarják a hagyományok tiszteletét is. A szertár udvarán két régi fecskendőt állítottak ki tökéletesen felújított állapotban, amelyet az odalátogatók is megtekinthetnek. Az ÖTE minden éven részt vesz az önkéntesek megyei tűzoltó versenyén, ahonnan valamilyen helyezés nélkül sosem térnek haza. A tagok 2022-ben kivették részüket a humanitárius segítségnyújtásban is. Több alkalommal szállítottak és adtak át adományt az Ukrajnai háború elől menekülők számára.

