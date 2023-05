A Nyíregyházi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyésze megállapította, hogy a fiú az idén január 24-én délután bement a barátjával a volt iskolája mosdójába, és meggyújtotta a falra szerelt papírtörlő-adagolóban lévő papírt. A helyiségben tűz keletkezett, kormosak lettek a falak, elolvadt az adagoló, így összesen közel 50 ezer forint kár keletkezett.

A tüzet egy pedagógus észlelte, aki a közeli tanteremben éppen órát tartott, ezért a gyerekeket kiküldte az udvarra. Szerencsére a tűz nem terjedt tovább az épület egyéb részeire, ugyanis nem volt éghető anyag a papíradagoló közelében. Természetesen a tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, akik a tüzet végül eloltották.

Pártfogói felügyelet

Az ügyészség szerint a gyanúsított garázdaság vétségét valósította meg, hiszen erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen. Ugyanakkor a fiatalkorúak ügyésze úgy látta, hogy nem szükséges vádat emelni és bírósági eljárást lefolytatni ellene, mert rendezett körülmények között él, iskolai tanulmányait folytatja, beismerő vallomást tett. Szülei segítségével az okozott kárt megtérítette, s nagyon megbánta a tettét.

Mindezekre tekintettel az ügyészség úgy döntött, hogy egy évre felfüggeszti az eljárást vele szemben. A fiú ez időszak alatt pártfogó felügyelet alatt fog állni, havonta legalább egyszer találkoznia kell a hivatásos pártfogóval, aki életvezetési tanácsokkal látja el, ellenőrzi magatartását. A fiatalkorúak ügyésze azt is előírta a gyanúsítottnak, hogy folytassa az iskolai tanulmányait, igazolatlanul ne hiányozzon és tartsa be az oktatási intézmény házirendjét. Felhívta a figyelmét arra, hogy tartsa be az alapvető társadalmi normákat, tartózkodjon az agresszív magatartás tanúsításától, és ne kövessen el újabb bűncselekményt.

Ha az egy év alatt a gyanúsított semmilyen törvénybe ütköző cselekményt nem követ el, illetve betartja azokat a magatartási szabályokat, melyeket az ügyészség előírt neki, az eljárást megszüntetik vele szemben – tájékoztatta lapunkat dr. Szilágyi László sajtószóvivő.

KM