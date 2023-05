Vasárnap délelőtt tíz órától várják az érdeklődőket a vármegye öt hivatásos tűzoltó-laktanyájában (Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor), és katasztrófavédelmi őrsénél (Baktalórántháza, Záhony), valamint a Nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz csatlakozó önkormányzati és önkéntes tűzoltóságokon. Délután négy óráig lesznek látogathatóak a tűzoltólaktanyák, megélénkülnek a szerállások, a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, bizonyos esetekben kipróbálhatóak is lesznek vasárnap a speciális eszközök és felszerelések, valamint a kicsik akár magukra ölthetik a tűzoltók öltözékét is.

A több éve nagy népszerűségnek örvendő program nem titkolt célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat azáltal, hogy ezen a napon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a laktanyákban zajló mindennapokba, ezáltal megismerhetik a katasztrófavédelem egyik fontos szegmensét.