Megdöbbentő dolog derült ki a szombat hajnali, brutális nyírkátai gyilkosságról. Bár a rendőrség még aznap délután elfogta az elkövetőt, a Ripost most megtudta: bűntársa lehetett a gyilkosnak. Lapunknak erről a Nyírkátán megölt terhes nő húga beszélt. Mária üzent is annak az embernek, aki vélhetően végignézte Erzsébet kivégzését.

Látszik a kamerafelvételen, hogy szemtanú is volt

A szombat hajnali brutális gyilkosság előtt pár nappal az áldozat, a négy és fél hónapos terhes Erzsébet egy barátnőjénél kért menedéket, mivel születendő gyermeke apja, az élettársa bántalmazta. A nő korábbi otthonához közel élő ismerősénél húzta meg magát, innen csalta ki élettársa szombat hajnalban. A szerencsétlen nőt a hajánál fogva húzta végig az utcán, majd a szántóföldeknél, egy erdős területen szó szerint kivégezte.

Ebben a korábbi cikkben az áldozat testvére, Mária mesélte el azokat a szörnyű részleteket, amiket megtudott a rendőrségtől. A kegyetlen gyilkos tette után még a holttestet is meggyalázta. A napok óta sokkhatás alatt álló testvér azóta újabb borzalmas részletet tudott meg. Mária azt mondja, hogy a kamerafelvételen az látszik, hogy áll egy ember az utcán, amikor a gyilkos elrángatta Erzsébetet - írta a Ripost.

Csak annyit lehet látni, hogy ott áll egy ember. A ruházata látszik, kopott farmernadrágot viselt és hogy egy testesebb ember lehet, vastag a combja a felvételen

– meséli a megdöbbent testvért. Ez azt jelenti, hogy valaki végignézte a történteket, segítséget azonban nem hívott és nem is tett semmit, tehát bűnrészes a gyilkosságban.

A Nyírkátán megölt terhes nő testvére üzent a bűntársnak

Mária azt mondja, ez a felvétel a rendőrségen is ott van, ennek ellenére ő szeretett volna üzenni ennek a szemtanúnak.

Ha van benne egy kis lelkiismeret-furdalás és emberség, akkor feladja magát, és segíti a rendőrség és a bíróság munkáját, és segít abban, hogy olyan ítélet születhessen, ami enyhíti kicsit a fájdalmunkat

– mondja Mária.

A helyiek is pletykálnak

Több, neve elhallgatását kérő nyírkátai is azt mondta, a gyilkos brutális tette előtt már mondogatta, hogy meg fogja ölni élettársát, Erzsikét, de végez azzal a barátnővel is, aki menedéket biztosított élettársának. Akad, aki szerint a férfi, szintén Nyírkátán élő leánytestvérei közül az egyik még biztatta is a férfit. Mária, aki nem helyben él, hanem Miskolcon, azt mondja, hallotta, hogy a férfi testvérei kidobálták az egykori közös otthonból Erzsikei ruháit, edényeit.

„Nekem azt mesélték, hogy dobálták ki az udvarra a testvéreim dolgait és közben röhögtek. A gyilkos a történtek előtt levágta a testvérem haját, és eltette egy nejlonzacskóba. Azt is hallottam, hogy a lánytestvérei elővették a testvérem haját és felvagdalták apró darabokra” – mondja Mária.

Nehéz időszak most ez a családnak

Elviselni, vagy ép ésszel felfogni, hogy mi történt testvérével, már eleve hatalmas megpróbáltatás lehet Mária számára. A nő azonban szombat hajnal óta folyamatosan kapja a megdöbbentőbbnél megdöbbentőbb információkat a történtekről. Meg kellett birkóznia azzal, hogy megtudta a szörnyű részleteket a rendőrségtől, fel kell valahogy dolgoznia azt, amit a gyilkos testvérei tesznek Nyírkátán. Mária közben pénzt gyűjt, a kórházi számlára is, és a temetésre is, ráadásul két kisgyermeke és édesanyjuk miatt erősnek kell maradnia.

„Annyi kérdés van a fejemben, és annyi a teher a vállamon. Anyukám nincs jó állapotban, fél a temetés napjától is, nem tudja, hogy fogja kibírni. Arra már szerencsére van remény, hogy a temetést el tudjuk intézni. Nagybátyám, és a nővérem két ismerőse már küldött pénzt, ez még majd a kórházi számlára kell. Közben sikerült egy másik temetkezési vállalkozóval is beszélnem, aki nagyon rugalmas és ad haladékot, hogy kifizessem a temetést. Az urnás temetés mellett döntöttünk, mert a gyilkosa felismerhetetlenné roncsolta a testvérem arcát” – mondja Mária elkeseredetten.

A család továbbra is segítségre szorul, aki teheti, ide utalhat: 11773346-02973218 Szamkó László

Forrás: Ripost