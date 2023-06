A vármegyei közlekedésrendészeti osztály vezetője bízik abban, hogy más beszerzésből is sikerül tovább fiatalítani a járműveket, míg a már régi, elhasznált, leamortizált gépeket kivehetik a flottából.

– A négy új motorkerékpárral nemcsak fiatalabb lett a flottánk, hanem minőségi változást is jelent, hiszen a BMW 1250 RT nagyteljesítményű, modern szolgálati járművek kiváló terhelhetőséget biztosító masszív felépítésűek.

Az erőteljes, 136 lóerő teljesítményű, 143 Nm nyomatékú négyütemű, kéthengeres boxermotor és számos más tulajdonság különösen alkalmassá teszi a járművet az átlag feletti igénybevételre.

Az új motorkerékpárok felszerelt állapotban, speciális rendőri kivitelben, megkülönböztető jelzésekkel, kommunikációs eszközökkel ellátva érkeztek meg a rendőrséghez.

– A motoros közlekedési kultúrának része egy-két merész sofőr is, akik a határokat feszegetik, vannak olyanok is, akik akkor sem tartják be a szabályokat, amikor észreveszik a rendőröket – mondott véleményt a tapasztalatok alapján az alezredes.

Arra a kérdésünkre, hogy mi alapján dől el, ki ülhet az új járműre, az osztályvezető azt mondta: ez egyrészt kiváltság, másrészt az elvégzett munka és rutin elismerése. És persze az sem utolsó, ha szeret is motorozni.

Rang és megtiszteltetés

– A mostani motorkerékpárunk tízéves, talán ettől többet nem is kell mondani, hogy mekkora a különbség a két gép között – ezt Fejes László zászlós mondta lapunknak, érzékeltetve, hogy milyen minőségi javulás ez, s szólt az elektronikus szabályozott futóműről, és nem véletlenül említette az esőmódot – hiszen az átadáson szakadt az eső –, ami megakadályozza, hogy kipörögjön a kerék, vagyis biztonságtechnikailag is jelentős a fejlődés.

Fejes László mindig nagyon szeretett motorozni, így amikor adódott a lehetőség, élt vele, és 12 éve motorosrendőrként teljesít szolgálatot. Motoros rendőrré válni egy hosszabb folyamat. Több körös eljárás, megfelelő végzettség, válogatás, kéthetes képzés, majd sikeres vizsga szükséges hozzá, a megújító képzés évente kötelező, aki pedig a vizsgán elbukik, abban az évben nem használhatja a motort.

A rendőr zászlós lapunknak azt is elismerte: motoros rendőrnek lenni rang, az új motorra felülni pedig megtiszteltetés.

– Motoros rendőrnek lenni szabadabb és könnyedebb, de veszélyesebb is. Nézni kell nem csak a közvetlen előttünk haladót, hanem tovább kell tekinteni, hogy előrébb mit csinálnak, követni kell a járművek mozgását, különben minket is baj érhet – tette hozzá. Gyakorlatilag az egész vármegye területén mozgunk, általános rendőri feladatokat látunk el, járőrözünk, igazoltatunk, ahol rendezvény van és motoros rendőrre van szükség, oda megyünk, és ez lehet akár az ország más részén, vagy éppen a fővárosban is – sorolta Fejes László.

