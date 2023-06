A városi hivatásos tűzoltók, a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, négy vízsugárral oltják a lángokat, emellett habosított vízsugarat is bevetnek. Az esethez az ibrányi önkormányzati és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók is kiérkeztek. Az egységeket egy munkagép is segíti, amellyel a még nem égő részeket távolítják el.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -