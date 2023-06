Vezetőszáron hozták a bv-intézet munkatársai csütörtök délelőtt a Nyíregyházi Törvényszékre Sz. D-t, aki ellen tavaly ősszel különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az ügy országos figyelmet kapott, mert a sértett az ismert testépítő, fitneszmodell K. I. volt. A most 30 éves férfi 2020 augusztusában vette feleségül a személyi edzőként is dolgozó nőt, a következő év elején gyermekük született, ám a kapcsolatuk megromlott. Sokat veszekedtek, tavaly májusban a nő elköltözött a közös lakásukból. A vádirat szerint a férj nem tudta elfogadni, hogy felesége elhagyta, folyamatosan hívogatta telefonon, hogy ellenőrizze, mikor merre jár. 2022. szeptember 30-án hajnali fél ötkor a nyírteleki lakásukba hívta a nőt, aki 6 óra körül érkezett meg. A férfi beengedte, s az ajtót kulcsra zárta. Azt követelte, árulja el, hol töltötte az előző estét, majd a konyhaasztalnál ülő nőt egy előre odakészített húsklopfolóval fejbe vágta. K. I. a földre zuhant, a férfi pedig többször is olyan erővel ütötte meg, hogy a klopfoló nyele eltört. A férj ekkor elővett egy 17 centiméteres kést, és többször hátba szúrta a feleségét, egy másik késsel pedig a nyakát szurkálta össze. Az asszony kiabált, mire a másik a szobában alvó kislányuk felébredt, és sírni kezdett. K. I. halottnak tettette magát, Sz. D. pedig, mivel azt hitte, hogy a nő már nem él, abbahagyta a bántalmazást, a fürdőszobában pedig megpróbálta felvágni az ereit. A nő ekkor kimenekült a lakásból, és még volt annyi ereje, hogy átmásszon a kerítésen és segítséget kérjen a szomszédjától. Lapunknak tavaly a férfi elmondta: a fejéből, a hasából, és a hátából is ömlött a vér. Besegítette a házba, ahol a nő összeesett, de előtte elmondta, hogy a kislányát a férje bezárta a házba. A férfit a nyíregyházi rendőrök a TEK szakmai irányítása mellett fogták el, a gyereknek nem esett baja.

Tizenhét év fegyház

Az ügyész, dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese elmondta: az asszony életveszélyes sérüléseket szenvedett, ha nem kapott volna időben orvosi ellátást, meghalt volna. – Sz. D. cselekedete a felesége életének kioltására irányult, ezért ha a váddal megegyezően beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 17 év fegyházra kellene ítélni – tette hozzá. A férfi elismerte, amit tett, de a váddal nem értett egyet. Úgy fogalmazott: csak a kihallgatása során szembesült a szörnyűséggel, amit az ellen a nő ellen követett el, aki a gyermeke anyja és akit a legjobban szeret. Meghatalmazott védője, dr. Balla Lajos szerint történtek olyan események, amelyeket a vádirat nem tartalmaz, de amelyek befolyásolták a pár kapcsolatát és védence cselekedeteihez vezettek. Azt mondta, minősítésként az erős felindulás is felmerülhet, ezért olyan tanúk kihallgatását is indítványozta, akik ezt alátámaszthatják. A bíró, dr. Polyák Mónika két tárgyalási napot tűzött ki: szeptember 26-án Sz. D-t, október 5-én pedig a sértett mellett tanúkat hallgat majd ki.