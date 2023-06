Az egyik ilyen lehetőség a Ki mit tud? elnevezésű vetélkedő, amelynek már nagy hagyománya van a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Az idén újra megrendezik a diákok és a szülők körében is igen népszerű nemes versengést.

Sokoldalúak a fiatalok

A vetélkedőnek június 8-án, csütörtökön 13 órától az oktatási intézmény tornaterme ad otthont. Az iskola tanulói a sokoldalúságukat is megmutatják, hiszen különböző kategóriákban – tánc, szavalat, ének, hangszeres zene – versenyeznek majd.

Az oktatási intézmény sok érdeklődőre számít, hiszen ilyenkor még a büszke nagyszülők is megnézik az unokájukat, ezért az iskolai rendezvény ideje alatt büfé is üzemel.